Waasland-Beveren en KV Oostende delen de punten na povere partij

De wedstrijd tussen Waasland-Beveren en KV Oostende leverde geen winnaar op. De bezoekers kwamen op voorsprong maar een kwartier voor tijd konden de Waaslanders de gelijkmaker scoren. Voor Ferrera en co het vijfde gelijkspel op de eigen Freethiel.

Het vertrouwen was na de ruime zege op het veld van Moeskroen serieus opgekrikt. Voor trainer Ferrera was er in ieder geval geen reden om zijn ploeg te veranderen. Voor de derde wedstrijd op rij gaf hij het vertrouwen aan dezelfde elf. De bezoekers hadden iets recht te zetten na het thuisverlies tegen Standard. Trainer Verheyen gaf Coopman zijn eerste basisplaats van het seizoen. In het openingskwartier kwam het initiatief van de bezoekers. Faes liep eerst nog in de buitenspelval maar op een voorzet van Van Den Driessche en een scherpe voorzet-schot van Canesin toonden de Oostendenaars zich wel gevaarlijk. Bij de eerste echte kans voor Waasland-Beveren was het ook bijna raak. Een vrijschop van Boljevic belandde aan de verste paal maar noch Vukotic noch Schryvers konden de bal in doel verlengen. De bal dwarrelde via de linkse winkelhaak buiten. Ampomah kreeg even later de vrije ruimte maar zijn voorzet werd in extremis nog in hoekschop gewerkt. Op een weggewerkte voorzet van Vukotic kon Canesin nog eens van ver uithalen, maar zijn poging belandde hoog over doel. Meteen was het rusten geblazen na een toch wel tegenvallende eerste helft.

Na de rust was het vrijwel meteen raak voor de bezoekers. Canesin zette zich door in het strafschopgebied en duwde de bal in de linkse hoek voorbij een kansloze doelman Roef. De niet zo talrijk meegereisde supporters van de kustploeg bouwden meteen een feestje. Vukotic probeerde het aan de overzijde met een mislukt afstandsschot. Trainer Ferrera greep op het uur in en bracht Verstraete en Ndao in de ploeg. Meteen ging Waasland-Beveren op zoek naar de gelijkmaker. Een voorzet van Boljevic belandde op het hoofd van Vukotic maar zijn poging werd afgeblokt. Doelman Ondoa moest daarna een poging van Ndao lossen. Een kwartier voor tijd kwam de thuisploeg dan toch op gelijke hoogte. Een hoekschop van Boljevic belandde tot bij Massop, die de bal met het hoofd in doel verlengde. Waasland-Beveren drong nog aan maar de bordjes bleven in evenwicht.