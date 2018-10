KV Kortrijk klimt uit degradatiezone, crisis in Lokeren na 5 op 30

Het werd een wedstrijd met twee gezichten. Lokeren domineerde de eerste helft, maar liet zich na de rust nog de kaas van het brood eten door een sluw Kortrijk. De crisis op Daknam loert na een dramatische 5 op 30 achter de hoek. Kortrijk kan weer wat naar boven kijken.

Marko Miric. Hate him or love him. De Servische aanvaller is niet de meest verfijnde voetballer op deze wereld en de bal durft al eens van zijn voet springen. Toch kreeg hij tegen Kortrijk de voorkeur op zijn jeugdige landgenoot Jovanovic. Als de nood het hoogst is, is Miric nabij. Na een kwartier voetballen bracht hij de manschappen van Peter Maes al op voorspong, nadat De Ridder hem heerlijk afzonderde in de zestien. Miric gleed de bal binnen, zijn eerste van het seizoen. Tien minuten eerder vergat De Ridder Lokeren al vroeger op voorsprong te trappen. De flankaanvaller trapte op de rand van de kleine backlijn volledig naast de bal.

Maes wisselde zijn ploeg op drie posities ten opzichte van de nederlaag tegen Charleroi. Een goede zet, want Lokeren domineerde de eerste helft, vooral onder impuls van een klaarkijkende Marecek. Het voetbalde en dwong enkele kansen af, maar Lokeren vergat de score uit te diepen. Cevallos had nog iets geniaals in gedachte, maar zijn lobje zeilde een metertje naast doel.

En Kortrijk, zou u denken? Wel die begonnen heel flauw aan de wedstrijd. Trainer Glenn De Boeck die Azouni in de ploeg bracht ten koste van Ajagun, liet zijn frustratie meermaals blijken langs de zijlijn. De West-Vlamingen lieten Lokeren rustig uitvoetballen, zonder enige druk op bal. Verder dan een schotje van Chevalier kwamen ze niet. In het slot van de eerste helft kwam Kortrijk toch even opzetten, al was dat vooral door slordigheden van de thuisploeg. Even hing zelfs de gelijkmaker in de lucht. Eerst strandde de deviatie van Mboyo op het doelhout. Even later krulde Stojanovic het leer onbesuisd naast. Lokeren kwam met de schrik vrij.

Kortrijk kwam beter uit de kleedkamer en Lokeren kroop achteruit. Plots opschudding wanneer Kagelmacher een slag lijkt uit te delen aan Overmeire. Ref Boucaut en de videoref lieten begaan. Luttele minuten later bokste doelman De Wolf een voorzet van de ingevallen Ouali pardoes in de voeten van D’haene, die met een verschroeiend schot de bordjes in evenwicht hing. Het signaal voor Lokeren om terug wakker te schieten, maar Kortrijk ging zowaar op en over Lokeren. De vrijstaande Mboyo kreeg alle tijd en ruimte en bracht de bal voor doel. De sluwe Avenatti lag op de loer en tikte voor De Wolf binnen. Vooral rechtsachter Tirpan moest het ontgelden van Maes. Die haalde hem na een stevige woordenwisseling naar de kant, waarna een ziedende Tirpan op de bank gekalmeerd moest worden.

Op de counter moest Lokeren de kelk tot op de bodem ledigen. Ouali legde de 1-3 eindstand vast, het signaal voor het merendeel van de thuisaanhang om het stadion te verlaten. Lokeren blijft na een trieste 5 op 30 onderin bengelen, amper een puntje boven rode lantaarn Moeskroen. Kortrijk kan dankzij zijn derde uitzege van het seizoen weer wat naar boven kijken.