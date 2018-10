Cercle Brugge kan eindelijk nog eens winnen, Charleroi zakt dieper weg

Cercle heeft voor het eerst sinds 18 augustus nog eens kunnen winnen in de Jupiler Pro League. De Vereniging opende vrijdagavond de tiende speeldag met een 2-1-thuiszege tegen Charleroi. Op het half scoorden beide teams een doelpunt: De Belder voor de thuisploeg, Osimhen meteen daarna voor de bezoekers. Vlak na de pauze besliste een treffer van Martos de partij. Daardoor springt Cercle over Eupen en de ontgoochelende Carolo’s naar een voorlopige negende plaats.

Vrijdagavond. Ik zat nu toch liever in mijn zetel”, kreunt een collega bij de rust. “En ik hoorde nu in de sauna te zitten”, meesmuilt een ander. Nochtans: “Wie het kleine niet eert, is Cercle niet weerd”, zo viel te lezen in de spionkop van Cercle. Een vingerwijzing naar het huurlingenleger én zeker naar Cercle-trainer Guyot, die een week eerder na de stadsderby in alle onschuld verkondigde dat het ­plezant spelen is in een vol Jan Breydelstadion. Dat klonk als vloeken in de lege kerk, al bedoelde Guyot het niet zo.

Het spandoek had net zo goed op de eerste helft van Cercle-Charleroi kunnen slaan. Dertig seconden zaten er tussen de 1-0 en de gelijkmaker, dertig seconden waarin de zucht naar zetel en sauna even vergeten werd. Een hoge bal van Etienne die verloren leek, maar door een prima timing van De Belder via de paal in doel verdween. Waarop de 1-1 viel: een voorzet van Martinos werd door Charleroi-spits Niane gemist, maar niet door Osimhen. Lekker makkelijk hoor, hoe Palun de Nigeriaan vrij liet om diens tweede doelpunt in drie weken te maken. Maar verder: waren we maar bij moeder thuisgebleven.

Guyot had voor het eerst uitgepakt in een ongebruikelijke 4-3-3, zonder topschutter Bruno maar met Gakpé en linksback Etienne zelfs als linksbuiten, waardoor Tormin verrassend uit de ploeg verdween. Verrassend, want Tormin is een van de weinigen met een ingeving bij een zo al grijs Cercle-elftal. Maar grijs telt volgens de betere saunabezoekers vijftig tinten. In het Zwarte land hebben ze een 51ste variant ontdekt. Wat is er verworden van de vechtjassen van Felice Mazzu? Juffertjes waren het, zonder vuur, die door Cercle moeiteloos muurvast werden gezet.

Owngoal Martos

Eén man moest Charleroi lam leggen, maar die kreeg na de rust nog meer ruimte. En dus begon het er voor Cercle beter uit te zien. Zeker nadat Martos domweg een voorzet van Mercier in eigen doel tikte (2-1). Niet eens de tweede kans, wel de tweede goal. Counterploeg Cercle zat in een zetel, maar moest bij momenten nog even zweten. Heel af en toe wist Charleroi onder impuls van Osimhen er toch doorheen te komen. Omar diende een bal van Benavente op de lijn ­redden en Nardi dook Charleroi-spits Niane goed in de voeten. Aan de overkant kreeg De Belder geen strafschop toen Penneteau hem onderuit schoof. Het bleef 2-1.

Een punt per match, is het doel van Guyot. Dertig moet in zijn ogen volstaan voor het behoud. Na tien wedstrijden telt De Vereniging twaalf punten. Dat heet “voor op schema”. En dat zijn zelfs dubbel zo veel punten als Monaco A. Een zege op vrijdag, op karakter, knap. Geen sauna, geen zweet. Geen zweet, geen glorie.