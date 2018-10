Geen sportieve revanche voor Club Brugge: landskampioen verliest voor het eerst punten in eigen huis

Club Brugge heeft de commotie na de arrestatie van Ivan Leko vorige week niet kunnen doorspoelen met een zege tegen Waasland-Beveren. De landskampioen speelde vrijdagavond een fletse match en geraakte niet verder dan 1-1. Voor Club Brugge is dit het eerste puntenverlies in eigen huis. De West-Vlamingen blijven wel zeker ook na de elfde speeldag op de tweede plaats in de Jupiler Pro League, maar kunnen leider Racing Genk (zaterdag tegen Eupen) verder zien uitlopen tot drie punten. Woensdag wacht een thuiswedstrijd tegen AS Monaco in de Champions League

Club Brugge - Waasland-Beveren was de eerste match in de Jupiler Pro League na het voetbalschandaal. En de chaos van de voorbije weken zinderde duidelijk nog na in het Jan Breydelstadion. Vlak voor de aftrap staken de Club-supporters een geëmotioneerde coach Ivan Leko een hart onder de riem (lees meer). Leko hield Benoît Poulain en Wesley uit zijn basiself. Die laatste startte op de bank omdat Leko had verwacht dat Wesley geschorst zou zijn (lees meer). Rezaei en Vossen moesten voorin voor de doelpunten zorgen.

Aangevuurd door een hevig thuispubliek begon Club Brugge overtuigend aan de partij. Het vizier van Rezaei, Vossen en Vanaken stond echter niet scherp genoeg op de eerste kansjes. Na een kwartier kreeg Danjuma een gelijkaardige kans als afgelopen dinsdag met Nederland tegen de Rode Duivels, maar dit keer stuitte de Nederlander op de keeper.

Een betere doelkans zou de landskampioen voor de pauze niet meer krijgen. Daarvoor was het spel te loom en te onzorgvuldig. Vossen en Rezaei kwamen amper in het stuk voor, Waasland-Beveren bleef makkelijk overeind en stak zelf regelmatig de neus aan het venster.

Na de pauze bleef Danjuma binnen met een enkelblessure. Zijn vervanger Dennis deed het niet veel beter. Net op het moment dat Leko besloot om ook Wesley in de strijd te gooien, brak Vanaken dan toch de ban. De Limburger plaatste de bal na een knappe dubbelpas met Rezaei prinsheerlijk in het hoekje: 1-0.

Foto: Photo News

Rezaei mocht na zijn enige geslaagde actie van de avond meteen gaan douchen. Wesley stond nog maar amper tussen de lijnen, toen de bal aan de overkant tegen de touwen hing. Ampomah bediende Vellios, die met een volley de bal in één tijd fraai voorbij een kansloze Letica duwde: 1-1. Even later trof een heerlijke krulbal van Ampomah zelfs nog de lat.

Foto: Photo News

Wie het gebruikelijke eindoffensief van Club Brugge verwachtte, kwam bedrogen uit. De West-Vlamingen slaagden er niet in om Waasland-Beveren tegen het eigen doel te drukken en grote kansen af te dwingen. Erger nog. In de slotfase moest blauw-zwart met tien man verder nadat Vossen van het veld werd getrapt en Leko zijn derde wissel (Vlietinck voor Mata) al had opgebruikt.

Foto: Photo News

Voor Club Brugge is dit het eerste puntenverlies in zijn thuismatchen. Het blijft zeker ook na de elfde speeldag op de tweede plaats in de Jupiler Pro League, maar het kan leider Racing Genk (zaterdag tegen Eupen) verder zien uitlopen tot drie punten.