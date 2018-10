Sterk Antwerp komt met de schrik vrij tegen Lokeren en is voorlopig derde in de stand

Antwerp heeft de drie punten thuis gehouden tegen Lokeren. The Great Old was de hele wedstrijd baas en verzilverde zijn overwicht op slag van rust via Faris Haroun. Na de pauze hing de 2-0 in de lucht, maar vanuit het niets maakte Steve De Ridder er 1-1 van. Antwerp schrok even op, maar na rood voor Killian Overmeire bezorgde Lior Refaelov zijn ploeg alsnog de volle buit: 2-1. Door de zege is Antwerp voorlopig derde, Anderlecht speelt morgen nog wel tegen Cercle Brugge. Bekijk om 23u de samenvatting op Sportwereld.be!

Antwerpcoach Laszlo Bölöni verraste dan toch. De Roemeen liet op training ogenschijnlijk nog in zijn kaarten kijken toen hij Baby en niet Mbokani in de ploeg dropte. Niets was echter minder waar: de Congolees en niet de Franse Senegalees startte. Owusu trok zo naar links, vooral dan in balverlies. Lamkel Zé, eerder twee keer invaller, vierde dan weer zijn eerste basisplek. Verder nog opvallend: Nazaryna, in Eupen nog in de basis, zat nu niet eens in de kern. Ook van de herstelde Borges geen spoor. Teunckens - weer fit tijdens zijn verblijf bij de nationale beloften - werd als doublure voor Bolat vervangen door De Winter.

Bij Lokeren, voor het eerst met drie man centraal achterin, kwam Diaby in de ploeg. Marecek verdween naar de bank. Verhulst kwam in laatste instantie tussen de palen om de geblesseerde De Wolf af te lossen. En Verhulst werd al vroeg op scherp gezet door Lamkel Zé, die op de paal kopte. Mbokani trapte de goed opgezette aanval via Rodrigues en Buta dan weer pardoes te makkelijk hoog over. Antwerp baas in eigen huis, dat wel. Maar de Great Old was ook te onzuiver. Lokeren kwam dan weer te kort en had heel wat foutjes nodig om dit Antwerp af te stoppen. Al was Ben Harush wel dicht bij de 0-1 na een makkelijke toegestane hoekschop van Van Damme. Buta was plots goed op weg naar de 1-0, maar de Portugees mikte naast aan de verste paal. Verhulst weerde even later de knal van Refaelov.

Zwak Lokeren

De Waaslanders bleven voor een fletse vertoning zorgen. Als er dan toch eens een doorkomen van kwam, verkwanselden Miric en co. de kans steevast te makkelijk. Aan de overkant troffen Haroun en Mbokani het Lokerse beton. Maar de beste man op het veld op dat moment: Aurélio Buta, die wel erg bedrijvig bleek op rechts. Antwerp bleef de lakens uitdelen, maar nu kon een glijdende Mbokani net niet bij de schuiver va Rodrigues. Toch kreeg Deurne-Noord wat het meer dan verdiende. Prachtig opgezette aanval van op de eigen speelhelft over een zestal stations, waarna Haroun het leer voorbij Verhulst schoof. 1-0, zodat de opdracht voor een amechtig spartelend Lokeren nog wat lastiger werd. Bovendien zag Peter Maes Mujangi Bia geblesseerd afhaken. De Wase calvarie nog een tikje zwaarder dus. Of kon de rust soelaas brengen voor de ploeg die steeds nerveuzer wordt in de kelder van 1A?

Foto: Photo News

Daar leek het alvast lang niet op. Erger zelfs: het was Owusu die Lokeren ei zo na helemaal in rouw dompelde. Rodrigues’ vizier stond evenmin voldoende scherp voor de kooi van Verhulst. Allemaal goed voor de Waaslanders, die zo hoop mochten blijven koesteren. Hopen op een appel uit de kast, want wat de bezoekers lieten zien, stemde andermaal tot nadenken. Voor Lokeren bleef het bibberen en beven, zeker na een slechte terugspeelbal van Overmeire na hoge druk van een alweer sterk spelende Haroun. Alsof dat nog niet genoeg was, trof Refaelovs vrijtrap de buitenkant van de paal.

Het venijn zit in het slot

Antwerp verdiende veel meer dan die ene goal, maar kende pech en zag af en toe een sterke Verhulst op de weg. En die appel? Die veel uiteindelijk nog uit de kast voor Lokeren. Eerste echte schot tussen de palen en 1-1. Maker Steve De Ridder rende het hele veld over om de vreugde voor de eigen aanhang uit te schreeuwen. Het zei wel wat. De Bosuil met verstomming geslagen, zeker toen Lamkel Zé de 2-1 snel naast buffelde.

Foto: BELGA

Maar de Wase vreugde zou van korte duur zijn. En de Antwerpse verbijstering sloeg alsnog om in vierende taferelen toen Refaelov alsnog voor gerechtigheid zorgde: droge knal en 2-1. Lokerencoach Peter Maes zag de honderd procent efficiëntie uiteindelijk weer niets opleveren en mag andermaal gaan heropbouwen. Helemaal vanuit de kelder, en dat op zeer korte termijn. De Limburger zal zijn krediet in het Waasland nog wat meer mogen aanspreken. Laszlo Bölöni van zijn kant haalde opgelucht adem. Zes op zes. Met de trip naar Waasland Beveren in het verschiet opent dat alvast perspectieven.