Anderlecht dankzij hattrick Dimata voorbij Cercle Brugge, al was het wel nog even oppassen

Anderlecht heeft dankzij een hattrick van Landry Dimata met stevige 4-2-cijfers de maat genomen van Cercle Brugge. Paars-wit, dat Dimata wel lichtgeblesseerd zag uitvallen, springt door de zege over Antwerp naar de derde plek. Bekijk de beelden vanaf 23u op Sportwereld.be.

Hein Vanhaezebrouck probeerde met Anderlecht de wederopstanding voort te zetten na de interlandbreak. Daarvoor deed hij beroep op Francis Amuzu en Andy Najar in plaats van Kenny Saïef en de geschorste Alexis Saelemaekers. Bij Cercle Brugge stuurde trainer Laurent Guyot door blessures en met het oog op het zware programma zowaar een halve B-ploeg de wei in.

De match kon alvast niet beter beginnen voor Anderlecht. Acht minuten stonden er op de klok toen Sebastiaan Bornauw tegen de grond getrokken werd door Omar Abud na de hoekschop. Paars-wit had nog geen kans gehad, maar kreeg wel meteen een penalty. Landry Dimata scoorde vanop de stip zijn eerste goal in meer dan twee maanden.

Dimata vervolledigt hattrick

De fles ketchup bleek geopend: de spits verdubbelde op het halfuur de score met een knap schot vanuit de draai. Tussenin had Zakaria Bakkali al verzuimd Cercle op een dubbele achterstand te zetten. De Belgische Marokkaan vergat de vrijstaande Sven Kums aan te spelen bij balverlies van Jérémy Taravel.

Cercle Brugge stelde amper wat voor in de eerste helft en mocht van geluk spreken dat Dimata en Trebel net voor rust dé kans op de 3-0 lieten liggen. De kampwissel bracht echter meer van hetzelfde: een autoritair Anderlecht, een zwak Cercle Brugge en een nieuwe kans voor Dimata. Deze keer liet de jonge Duivel de kans niet liggen. Met knap voetenwerk en een fraaie plaatsbal maakte hij zijn hattrick compleet. Dimata komt nu samen met Leandro Trossard (Genk) en ploegmaat Ivan Santini bovenaan de topschuttersstand.

Cardona toont zijn klasse

Amper enkele minuten later stond het al 4-0. Trebel trapte een vrije trap tot bij Bornauw, die slim opzij legde voor de goed gevolgde Pieter Gerkens. Maar het was niet allemaal rozengeur en maneschijn bij de Brusselaars: een lichtgeblesseerde Dimata moest even voor het uur al naar de kant en achterin ging de deur onnodig open. Cercle-spits Irvin Cardona, voor het eerst op het veld na blessure, toonde even dat hij er zin in had. Na twee minuten invalbeurt tikte hij de eerredder met veel gevoel voorbij de grabbelende Didillon. Nog eens twee minuten later was hij er als de kippen bij om de 4-2 in doel te rammen na balverlies van Adrien Trebel.

In het laatste halfuur was het zowaar nog de vereniging die de beste kansen versierde. Didillon schroeide zijn vuisten aan pegels van Kylian Hazard en alweer Cardona, in de slotfase kopte Yoann Etienne nog helemaal alleen voor doel onbegrijpelijk naast. Anderlecht knokte zich naar het einde, maar stond niets meer toe.

Door de zege springt Anderlecht over Antwerp naar de derde plek.