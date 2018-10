Trossard houdt Racing Genk met twee goals tegen Eupen alleen op kop

Leider KRC Genk trok tegen Eupen een negende zege van het seizoen over de streep. De wederoptredende Leandro Trossard was trefzeker met twee doelpunten. Het doelpunt in de slotfase van Cheick Keita kwam te laat. Het elftal van Philippe Clement neemt door de overwinning drie punten afstand van Club Brugge, dat vrijdagavond al gelijkspeelde tegen Waasland-Beveren.

Clement pakte uit met drie wijzigingen ten opzichte van de spektakelwedstrijd tegen AA Gent (1-5). Sébastien Dewaest en de wederoptredende Leandro Trossard namen respectievelijk de plaats in van Jhon Lucumi en Joseph Paintsil. Bryan Heynen verving de geblesseerde Sander Berge. De leider in de Jupiler Pro League legde meteen de wet van de sterkste op aan de Panda’s. Heynen kopte de eerste kans van de wedstrijd nipt naast. De Genkies drukten de Panda’s tegen het eigen doel, maar Joakim Maehle en Trossard stootten aanvankelijk op Hendrik Van Crombrugge. De Eupense doelman moest zich in de 18de minuut alsnog gewonnen gewezen op een fraaie krul van Trossard in de rechterbovenhoek, een handelsmerk van de kersverse Rode Duivel: 1-0. Naarmate de wedstrijd vorderde werd de wedstrijd langs Eupense kant ook wat potiger, maar Ruslan Malinovskyi kwam gelukkig met de schrik vrij na een hard duel met Rémi Mulumba.

Trossard (bis)

Na de pauze volgde hetzelfde spelbeeld. KRC Genk wilde de negende zege van het seizoen zo snel mogelijk veilig stellen, maar moest opletten voor de tegenprikken van Eupen. Siebe Blondelle had het leer aan de tweede paal maar voor het inschuiven, maar miste faliekant. Het elftal van Clement speelde met vuur. Aan de overkant borstelde Alejandro Pozuelo een vrijschop tegen de buitenkant van de paal. Enkele minuten later overkwam de Ally Samatta hetzelfde. Opnieuw belandde het leer tegen het doelhout, maar ditmaal was Trossard alert om zijn tweede doelpunt van de avond binnen te tikken: 2-0 Dankzij het achtste competitiedoelpunt van het Genkse goudhaantje, kon de overwinning KRC Genk niet meer ontsnappen. Het late doelpunt van Cheick Keita in de linkerkruising bleek niet meer dan een eerredder te zijn: 2-1.

Leider

Door de overwinning loopt KRC Genk (29) drie punten uit op achtervolger Club Brugge (26). Het elftal van Clement wacht de komende weken nog een loodzwaar programma met een Europese verplaatsing naar het Turkse Besiktas, verplaatsingen naar Standard en Antwerp FC en als afsluiter een thuiswedstrijd tegen Club Brugge.