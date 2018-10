KV Kortrijk sluipt dichter bij top zes na zege tegen STVV

Eindelijk, dat was toch het gevoel in het Guldensporenstadion na het laatste fluitsignaal. Voor het eerst in zes maanden kon Kortrijk de drie punten thuis houden. Na een vroege achterstand, voetbalden de Kerels de twijfels weg tegen STVV, dat zo een einde ziet aan vijf wedstrijden zonder nederlaag.

KV Kortrijk wilde voor twee primeurs dit seizoen zorgen: voor het eerst tweemaal na elkaar winnen in de competitie en voor het eerst de drie punten thuishouden. STVV van zijn kant was erop gebrand de zesde positie te handhaven. De Kerels namen meteen het initiatief door druk te zetten, maar voor de zoveelste keer dit seizoen keken ze tegen een vroege achterstand aan. Kagelmacher gaf de bal aan Botaka, die verlengde tot bij Alexis De Sart, waarop hij Kamada aanspeelde. De Japanner kapte Kagelmacher simpel uit, kreeg een zee van tijd en werkte proper af. 0-1 en de Kerels van slag. STVV kreeg meteen daarna een tweede cadeau. Kaminski verspeelde de bal door Boli aan te spelen, de spits aarzelde niet, maar zijn schot ging naast. De Truienaars waren duidelijk baas de eerste twintig minuten.

Zucht van opluchting

Genoeg met vuur gespeeld, besloot Kortrijk en de wedstrijd kantelde. De Kerels drukten STVV achteruit. Casper De Norre moest een hoekschop toestaan, waarbij hij bij diezelfde fase geblesseerd geraakte aan het rechterscheenbeen. Op de daaropvolgende corner van Ouali vergat iedereen bij KV Kortrijk er zijn voet tegen te zetten. Daarna had Steppe een puike parade in huis op een schot van Julien De Sart. Het was slechts uitstel van executie voor STVV. D’Haene toonde zijn goede vorm door met een mooie voorzet Stojanovic te bereiken. De Servische aanvaller verwerkte de bal in één tijd en scoorde via de rechterpaal. De ontlading in het Guldensporenstadion was enorm. Oef, kon er bijna gehoord worden.

Daarna zakte de wedstrijd even in, tot Julien De Sart zijn duivels ontvond. Eerst veroverde hij de bal op het middenveld, speelde Mboyo aan die Avenatti diep stak, maar de Uruguayaan miste onbegrijpelijk. Juist voor de pauze leek STVV dan met de voorsprong te kunnen gaan rusten. Garcia trapte een vrijschop naar de kruising, maar Kaminski stond pal. Meteen naar de overkant, waar Julien De Sart vanop zo’n twintig meter Steppe onder vuur nam. De Truiense doelman kon het effect op het schot niet goed verwerken, waarop Stojanovic (weer hij) goed gevolgd was en binnenlegde. 2-1 en de supporters gingen er nog meer achter staan.

Na de pauze greep Kortrijk STVV meteen bij de keel. Ouali bracht scherp voor, maar Avenatti vergat er zijn voet tegen te zetten. Het werd niet zijn avond. Nadat ook Ouali zich doorzette tot in de zestienmeter en STVV opnieuw een hoekschop moest toestaan, scandeerde het publiek: “jin, twee, drieje”.

Foto: Photo News

De Truienaars leken inderdaad klaar voor de doodsteek, maar Kortrijk morste met de kansen. Mboyo stak Ouali nog maar eens diep door tussen de twee verdedigers te spelen. De Franse Algerijn zette zich door in de zestien door Teixeira te omspelen. Doelman Steppe duwde zijn lage voorzet tegen Botaka, waardoor de pas ingevallen Kanu nog aan de bal kon en met zijn eerste voor KV Kortrijk de match doodmaakte. Zo komt er een einde aan vijf wedstrijden zonder nederlaag voor STVV, en kan Kortrijk misschien wel voor het eerst dit seizoen aan een zegereeksje beginnen.