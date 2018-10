AA Gent boekt klinkende zege op veld van KV Oostende in eerste match onder nieuwe trainer Thorup

AA Gent heeft zijn eerste wedstrijd onder nieuwe trainer Jess Thorup met veel overmacht gewonnen op het veld van KV Oostende: 0-4. Door de zege komen de Buffalo’s samen met STVV op de zesde plek. Bekijk de beelden vanaf 23u.

Jess Thorup verraste amper met zijn opstelling in zijn eerste match als trainer van AA Gent. Kalinic en Bronn waren niet wedstrijdfit, waardoor Thoelen weer in doel stond en Souquet naast het duo Plastun-Rosted achterin stond. Bij KV Oostende koos trainer Gert Verheyen voor Laurens De Bock en Sindrit Guri in de basis.

Het was de thuisploeg die in de beginfase het meeste initiatief aan de dag legde, maar na nauwelijks tien minuten kwam het openingsoffensiefje al tot een halt. KV Oostende-middenvelder Jordi Vanlerberghe maaide over de bal en kwam met zijn voet ongelukkig bovenop Gent-middenvelder Birger Verstraete terecht, die zijn enkel zag dubbelplooien. Verstraete moest het veld worden afgedragen met de vrees voor een zware blessure in het achterhoofd.

Afgeweken bal zet Buffalo’s op goede spoor

Vreemd genoeg was het KV Oostende dat het meest van slag leek door die fase. De Buffalo’s roken hun kans en kwamen gestaag opzetten - en dat resulteerde na 17 minuten in de 0-1 van Stallone Limbombe. Zijn schot vanuit een scherpe hoek werd door verdediger Zarko Tomasevic voorbij een kansloze doelman Ondoa gedevieerd. De Kustboys moesten na de achterstand reageren, maar de bezoekers uit Gent bleven via Giorgi Chakvetadze dreigen. Toch viel er nog een aardige kans op de gelijkmaker uit de lucht na een verrassende solo van Vanlerberghe, maar Sander Coopman zag zijn schuiver afgeblokt.

Er hing een doelpunt in de lucht en het waren de Buffalo’s die mochten vieren. Souquet was eerst op een afvallende bal en gaf goed voor, Roman Yaremchuk knikte hard binnen. AA Gent had het laken definitief naar zich toegetrokken en ging gewoon op zijn elan door na de rust. Het werd een helft eenrichtingsvoetbal tegen een thuisploeg die de kopjes liet hangen. Enig minpuntje: Vadis Odjidja die net zoals collega-middenvelder Birger Verstraete geblesseerd vervangen moest worden.

AA Gent duwt nog even door

Een ontketende Chakvetadze trok zich echter maar weinig van aan. De Georgiër ging lopen met een dramatische terugspeelbal van Fernando Canesin en trapte simpel de 0-3 tegen de netten. Daarna had de score nog makkelijk veel hoger kunnen oplopen, maar Yaremchuk miste onbegrijpelijk alleen voor doel en een doelpunt van Limbombe werd nog afgekeurd voor buitenspel. In het slot kreeg Limbombe zijn tweede goal dan toch, toen Ondoa een schot van alweer Chakvetadze niet kon klemmen.

Door de zege komt AA Gent samen met STVV op de zesde plek. KV Oostende blijft negende.