IJskoude douche voor Zulte Waregem: Charleroi dient Essevee achtste nederlaag op een rij toe na dol slot

Na zeven nederlagen op een rij leek Zulte Waregem op het veld van Charleroi eindelijk op weg naar puntenwinst. In minuut 83 schoot Hamdi Harbaoui zijn ploeg op een 2-1 voorsprong met een héérlijke treffer, maar Charleroi ging vervolgens nog op en over Essevee. De winning goal van Osimhen viel pas in de 95e (!) minuut. Een nieuwe en zware opdoffer voor Zulte Waregem, dat zijn 8e nederlaag op een rij slikt.

LEES OOK. Charleroi-fans laten zich horen na voetbalschandaal: “Bond is maffia” en “Mogi Bayat in de cel”

Voor zowel Charleroi als Zulte Waregem was de competitie niet van start gegaan zoals vooraf gehoopt. De thuisploeg, de voorbije vier seizoenen drie keer in Play-off I, puurde slechts 11 punten uit 10 duels. Essevee verging het nog slechter, want het bengelde met slechts 5 op 30 helemaal onderaan. De laatste zeven duels werden roemloos verloren.

Rond het kwartier stegen de temperaturen een eerste keer op Mambourg. Zulte Waregem wilde graag een strafschop, nadat Bongonda over het been van doelman Riou was gegaan. Ref Van Driessche raadpleegde de VAR en zag er echter een schwalbe in. Aan de overzijde hield goalie Bossut zijn team recht bij een uitbraak van Osimhen. Nadien waren de kansen schaars, maar op slag van rust was het plots wel raak. Uitblinker Cristian Benavente (43.) haalde van op zo’n 20 meter hard uit, doelman Bossut liet zich verrassen: 1-0.

Op het uur stond Bossut wel pal en hield hij Niane met een belangrijke redding van de 2-0. Zulte Waregem putte er vertrouwen uit en kwam plots wel wat vaker voor de kooi van Riou. Het leverde Essevee twintig minuten voor tijd een strafschop op. Dit keer was het oordeel van Van Driessche wel in het voordeel van Bongonda, die aan de arm getrokken werd door Marinos. Hamdi Harbaoui (73.) liet de gelijkmaker tegen zijn ex-club niet liggen. De partij barstte in de slotfase helemaal los. Bongonda trapte het leer eerst onbegrijpelijk over, maar met een zondagsschot in de winkelhaak leek Harbaoui (83.) zich wel tot matchwinnaar te kronen. Het antwoord van Charleroi bleef niet lang uit. Bossut bracht nog redding op een schot van invaller Perbet, maar in de rebound trapte Osimhen (85.) de 2-2 tegen de netten. Bedia en Harbaoui misten de winning goal, waarna Osimhen (90.+4) de bezoekers in een diepe rouw stortte in de absolute slotminuut.

Met 0 op 24 blijft Zulte Waregem laatste met 5 punten. Charleroi is nu achtste en heeft net als KV Kortrijk en Oostende 14 punten.