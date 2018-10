Chakvetadze bezorgt AA Gent eerste thuiszege sinds eind augustus

Twee maanden was het geleden dat AA Gent in de Ghelamco Arena had kunnen winnen. Maar onder de nieuwe Deense coach Jess Thorup was het eindelijk weer feest. De Buffalo’s wonnen vooral op basis van een sterke tweede helft en dankzij twee treffers van Chakvetadze oververdiend van Charleroi (2-1) en duiken zo weer de top zes binnen

De laatste thuiszege van AA Gent dateerde van 26 augustus tegen Lokeren (2-1). Sindsdien verloren de Buffalo’s drie keer op rij onder de eigen kerktoren. De laatste thuismatch stond de Ghelamco Arena in brand na de 1-5-nederlaag tegen Racing Genk. Trainer Yves Vanderhaeghe overleefde het niet.

De nieuwe Deense coach Jess Thorup spoelde de kater door met een verdiende 2-1-zege tegen Charleroi, toch altijd een moeilijke tegenstander. Met een zes op zes op zak en Moeskroen uit en Kortrijk thuis in het verschiet, moet het mogelijk zijn om een mooie reeks neer te zetten voor de trip naar Anderlecht op 11 november.

Thorup moest voor zijn eerste thuismatch nochtans zijn middenveld herschikken door de blessures van Odjidja en Verstraete, die beiden enkele weken out zijn. Hij koos voor Esiti-Dejaegere, een formule die in het verleden al was gebruikt. Voor het overige behield hij het vertrouwen in de spelers die KV Oostende met 0-4 hadden ingeblikt.

Als AA Gent en Charleroi tegenover elkaar staan in de Ghelamco Arena, weet je wat je krijgt. De thuisploeg die de hele tijd aan de bal is (bij de rust hadden de Buffalo’s 74 procent balbezit) en de uitploeg die massaal terugplooit en speculeert op die ene gouden mogelijkheid. De vraag was of AA Gent de stootkracht had om de dubbele verdedigingsgordel van Charleroi te doorprikken. Neen was het antwoord voor de rust. Ondanks het vele balbezit van AA Gent stond Penneteau het werkloos aan te zien. Esiti draaide als vanouds vaak terug, de Buffalo’s leken op handballers die de bal voortdurend lateraal passten. De man die het meest en het best vooruit dacht in de openingsfase, was Andrijasevic. Komt het dan toch nog goed met hem? De duurste speler uit de Gentse clubgeschiedenis voelt in ieder geval veel vertrouwen van Thorup, die hem nu al voor de tweede keer op zijn favoriete positie (de nummer tien) uitspeelde.

Foto: BELGA

Charleroi maakte aanvallend niets klaar, maar slaagde er toch in om nog voor de rust langszij te komen. Een trap van Osimhen week af op het hoofd van Rosted en Thoelen liet zich door de deviatie verrassen: 1-1. Een afgeweken bal is altijd moeilijk voor een doelman, maar toch leek hij niet onhoudbaar.

Oppermachtig na rust

Snel weer op voorsprong komen, dat was na rust de boodschap voor AA Gent. Dan moest Charleroi uit zijn egelstelling en comfortzone komen. De Buffalo’s hadden dat begrepen en scoorden na drie minuten uit een aanval waaruit overtuiging sprak. Dejaegere werd bijna van de bal gezet, maar bleef dankzij zijn gekende grinta op de been. Limbombe bracht de bal laag voor doel, waar Chakvetadze zijn tweede van de avond maakte. De Georgiër scoorde o zo moeilijk onder Vanderhaeghe, nu zit hij al aan drie treffers in twee weken.

AA Gent kreeg vrij snel de mogelijkheid om de voorsprong verder uit te diepen, maar Yaremchuk legde de bal bij een niet te missen kans op aangeven van Andrijasevic nog naast (bekijk hier). Vorige week deed hij dat ook al in Oostende. Charleroi had moeite los te komen van zijn dogmatische verdedigen. AA Gent was een pak dreigender dan voor rust, Penneteau werd nu wel aan het werk gezet en een derde doelpunt hing voortdurend in de lucht.

Dat bleef uit, maar de Gentse fans kregen toch nog reden tot juichen toen Renato Neto op het veld kwam. De Braziliaan was meer dan een jaar uit na een zware knieoperatie en werd luid aangemoedigd. Een tevreden Ghelamco Arena, dat was al even geleden.