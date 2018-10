Wat nu, voorzitter? Lokeren blijft in flauwe match op 0-0 steken tegen Oostende

Lokeren raakte in eigen huis niet verder dan een doelpuntloos gelijkspel tegen Oostende na een slappe pot voetbal. Doelman De Wolf hield na rust zijn ploeg nog overeind. De vraag die overblijft. Wat nu, Roger Lambrecht?

In de match van de waarheid schudde Peter Maes zijn elftal door elkaar. Overmeire (geschorst) en Mujangi Bia (blessure) stonden noodgedwongen aan de kant. Ben-Harush schoof daardoor een rijtje hoger en Deschacht speelde als linksachter. De Wolf en Hupperts namen na blessure hun plaats weer in. Voor Marecek was er zelfs geen plaatsje op de bank. Een opmerkelijke keuze in de match van de waarheid. Ook Gert Verheyen moest noodgedwongen wisselen. Vandendriessche en Vanlerberghe waren geschorst, Guri en De Bock verdwenen naar de bank. Nkaka, Zivkovic, Sakala en Banda kwamen in de ploeg.

De wedstrijd dan. Neen, de aanwezig supporters werden niet bepaald warm van het spel dat beide ploegen op de mat brachten. De supporters lieten meermaals hun ongenoegen blijken tijdens de wedstrijd. “Wij willen Lokeren terug”, rolde meermaals van de tribunes. We kregen een festival aan foute passes, verkeerde controles en slechte voorzetten te zien. We keken naar iets wat op voetbal zou moeten lijken. Zowel Lokeren als Oostende slaagde er amper in een deftige uitgespeelde kans bij elkaar te voetballen. De thuisploeg had wel het meeste balbezit, maar deed daar heel weinig mee. Daarvoor voetbalde het veel te traag. Het vertrouwen zakte net als de temperatuur bijna onder het vriespunt. Oostende loerde vooral op de omschakeling. Bijna met succes. Na een snel genomen vrije trap speelde Canesin zijn ploegmaat Sakala goed vrij, maar na een fameuze inspanning gleed Deschacht diens poging nog in hoekschop. Op het half uur nam Lokeren het commando over, zonder gevaarlijk te zijn. Het verhaal van heel het seizoen. Plots toch opschudding. Deschacht vond met een gemeten voorzet de instormende Hupperts aan de tweede paal. Zijn knal spatte uiteen op de paal. Pech voor Lokeren. Een logisch gelijkspel bij de rust.

Na de pauze kwam Oostende iets meer opzetten. Coopman zonderde Zivkovic af in de zestien, maar de Nederlandse aanvaller verslikte zich in zijn controle. Weg kans. Nadien hield doelman De Wolf zijn ploeg overeind. Eerst stond hij pal op de snoeiharde knal van Milovic. Even later kwam hij goed uit wanneer Tomasevic moederziel alleen op hem mocht afstormen. Lokeren ontsnapte. Trainer Maes bracht in het slot extra aanvallers tussen de lijnen. Er kwam zowaar een slotoffensiefje. Terki kreeg vijf minuten voor tijd nog de grootste kans van de wedstrijd toen de pal pardoes voor zijn voeten viel. Hij knalde onbesuisd over. Tekenend voor deze match. In de extra tijd krulde Saroka het leer nog nipt naast doel.

Door dit gelijkspel blijft Lokeren onderin bengelen met 6 op 36. De vraag die overblijft: wat nu Roger Lambrecht?