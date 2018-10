Nieuwe dreun voor Anderlecht: onnodige nederlaag op het veld van Eupen

Anderlecht heeft geen verlengstuk kunnen breien aan zijn zes op zes in de competitie. Na het teleurstellende 2-2-gelijkspel tegen Fenerbahçe in de Europa League volgde op het veld van Eupen een nieuwe dreun. Paars-wit ging met 2-1 onderuit na een zwakke eerste helft. Bekijk de beelden vanaf 23u op Sportwereld.be.

De wedstrijd was nog niet begonnen of de eerste tegenvaller voor Anderlecht was al een feit. Zakaria Bakkali, donderdag nog uitblinker in de Europa League, moest ziek verstek geven. Ook Landry Dimata was nog niet fit. Knowledge Musona en Ivan Santini kregen zo weer een kans in de basis. Bij de Panda’s stonden de verwachte namen tussen de lijnen. Lazare kwam in de ploeg voor Mulumba. Ook Milicevic en Ocansey begonnen op de bank. De Japanner Toyokawa startte in de spits met Fall en Keita in steun.

Na een evenwichtig begin verraste Luis Garcia vriend en vijand door een vrije trap vanop 45 meter rechtstreeks op doel te trappen. Iedereen had een voorzet verwacht… ook Anderlecht-doelman Thomas Didillon, die te ver uit zijn doel stond en de bal tot zijn grote opluchting op de paal zag uiteenspatten. Het was een lichtpuntje in een rommelige beginfase, met veel afval aan beide kanten.

37-jarige Luis Garcia is boeman voor Anderlecht

Tot de Spaanse middenvelder van Eupen zijn geluk nog eens waagde, halfweg de eerste helft. Deze keer veel dichter bij het doel. Sebastiaan Bornauw zorgde voor de deviatie die Didillon het nakijken gaf: 1-0. En amper een paar minuten later was die dekselse Luis Garcia daar weer. De 37-jarige middenvelder trapte vanop de rand van de zestien naar de dichtste hoek. Alweer de paal én het hoofd van Didillon stonden in de weg voor Eupen.

Het kot stond echter in brand aan de Kehrweg en de thuisploeg besefte dat meer mogelijk was. Anderlecht werd ineens compleet overlopen. Didillon had nog een geweldige redding in huis op een nieuwe poging van wie anders dan Luis Garcia, maar Yuta Toyokawa was goed gevolgd en duwde simpel de 2-0 binnen.

Dubbele wissel bij de rust levert op

Bij de rust greep Anderlecht-coach Hein Vanhaezebrouck in: Adrien Trebel en Sebastiaan Bornauw moesten eraf, Evgeniy Makarenko en Kenny Saief kwamen in de ploeg. Met het verhoopte effect: de Belgische recordkampioen duwde Eupen achteruit. Een schot van Francis Amuzu zeilde maar net naast. Enkele minuten later kon Musona inleggen van binnen de zestien, maar deze keer bracht de paal redding voor de thuisploeg. Dan maar op een hoekschop: Bubacarr Sanneh veerde als hoogste op en kopte keihard tussen de palen, Hendrik Van Crombrugge had een prima save in huis.

Anderlecht leek zijn beste kruit verschoten te hebben toen Ivan Santini met nog ruim tien minuten te gaan de vlam weer in de pan joeg. De Kroaat knikte onhoudbaar de 2-1 binnen op een voorzet van Saïef - voor Santini al zijn negende goal van het seizoen. De Brusselaars drongen nog aan en kregen via Mohammed Dauda nog een prima kans, maar de gelijkmaker viel niet meer. Daardoor laat Anderlecht dé kans liggen om na het puntenverlies van Racing Genk en Club Brugge in te lopen op de concurrentie.