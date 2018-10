Zulte Waregem blijft in de miserie zitten nadat het 2-0-voorsprong weggeeft tegen Moeskroen

Zulte Waregem blijft in vieze papieren zitten in de Jupiler Pro League. Essevee kwam in de kelderkraker tegen Moeskroen nochtans 2-0 voor, maar gaf die voorsprong toch nog uit handen. Frantzdy Pierrot scoorde nog twee keer voor Moeskroen. Zulte Waregem en Moeskroen tellen nu zes punten na twaalf matchen. Dat is één puntje meer dan Lokeren, dat wel net thuis begonnen is aan zijn match tegen KV Oostende.

De wedstrijd begon dramatisch voor Moeskroen. Bruno Godeau probeerde in de 13e minuut een voorzet van Thomas Buffel weg te werken, maar duwde de bal na een slecht balcontact in eigen doel. Tien minuten later verdubbelde Theo Bongonda na een knappe rush de score voor de thuisploeg.

Moeskroen zocht daarop de aansluitingstreffer en vond die via Frantzdy Pierrot (29.). De Haïtiaan kopte een knappe voorzet van Dimitri Mohamed voorbij doelman Sammy Bossut. Winst voor Zulte Waregem zou betekenen dat Moeskroen de rode lantaarn kreeg. Een tweede goal van Pierrot (57.) stak daar echter een stokje voor.

Foto: Photo News

Lokeren (5 punten), dat zaterdagavond Oostende over de vloer krijgt, wordt zo naar de laatste plek van het klassement geduwd. Moeskroen en Zulte Waregem, beiden 6 punten, zijn respectievelijk 14e en 15e.