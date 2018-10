Antwerp grote winnaar van speeldag 12: The Great Old wint bij Waasland-Beveren en springt naar plek drie

“Wij gaan Europa in.” Voor de fans van Antwerp is het al een uitgemaakte zaak. Na de overwinning op het veld van Waasland-Beveren wipt de Great Old over Anderlecht naat de derde plek. Staan ze daar op hun waarde? Dat zal het komende tweeluik Genk-Standard duidelijk moeten maken. Bekijk de beelden vanaf 23 uur op Sportwereld.be!

Als hij nu ook al wereldgoals gaat maken, die Faris Haroun. In de krant van afgelopen zaterdag las u nog een artikel over de ‘revival van Refaelov’. Maar wat dan te zeggen van de ‘revival van Haroun’. Het allitereert misschien niet, maar het verhaal is des te opmerkelijker. In 2014 zat zijn carrière helemaal in het slop. Na een moeilijke periode bij Blackpool in Engeland zat het toptalent van weleer zelfs enkele maanden zonder club. Hij tekende bij Cercle, degradeerde met die ploeg naar tweede klasse en velen dachten dat hij nooit meer zou terugkeren op het hoogste niveau. Maar vorig seizoen toonde de kapitein van Antwerp al zijn waarde. Met de meters die hij aflegde, de ballen die hij recupereerde en de rol die hij speelde in de kleedkamer. En dit seizoen is hij alleen maar sterker geworden. Hij speelt nu in een iets andere rol, als echte box-to-box-middenvelder. Of neen, een scorende box-to-box-middenvelder. De competitie is twaalf wedstrijden ver en Faris Haroun is met vijf goals medetopschutter van Antwerp. En terwijl zijn vorige vier treffers telkens intikkertjes waren, pakte hij nu uit met een knap afstandsschot waar Roef geen verhaal tegen had.

Doelpunt valt uit de lucht

Het doelpunt van Haroun kwam nochtans wat uit de lucht gevallen. Antwerp had wel overwicht, maar Waasland-Beveren weerde zich goed. Het is geen toeval dat die ploeg al zeven keer gelijkspeelde dit seizoen. Hun spel valt simpel samen te vatten: goed in de organisatie, loerend op de counter, maar voorin niet slagkrachtig genoeg. Met Apostollos Vellios als exponent van die offensieve onmondigheid. De voormalige Griekse international trapte in blessuretijd een niet te missen kans over een leeg doel. Maar ook voor de rust kreeg hij al enkele mogelijkheden. Na een één-tweetje met Ampomah kwam Juklerod de meubelen redden en Vellios schoot te zwak bij een volgende tegenaanval. Wat een goede wedstrijd ook niet ten goede kwam was dat door de vele overtredingen van Waasland-Beveren het spel te vaak stil lag.

Vorige week speelde Antwerp een veel betere wedstrijd, maar toen maakte Laszlo Bölöni zich lastig over de vele gemiste kansen. Daarom verkoos hij dit keer Jonathan Bolingi boven William Owusu in de basis. Nochtans was de laatste match van de Congolees op het veld van Eupen niet echt om over naar huis te schrijven. Met nul goals in de eerste elf wedstrijden had de spits ook niet veel te eisen. Maar een nieuwe kans op de Freethiel dus. En Bolingi kreeg ook de beste mogelijkheden om te scoren voor rust. Een kopbal werd door Roef gepakt en in de herneming lag Roef opnieuw in de weg voor Van Damme.

Sleutel bij Refaelov

De thuisploeg zat er kort op, maar de sleutel lag bij Lior Refaelov. Als de Israëliër een beetje ruimte kreeg, kon Antwerp gevaarlijk zijn. Op het halfuur speelde hij Bolingi mooi vrij in de zestien, maar de spits treuzelde te lang en besloot te zwak. Uit zijn actie bleek vooral een groot gebrek aan zelfvertrouwen. Typerend voor een aanvaller die al een tijdje droog staat. Refaelov kreeg nochtans zelf ook een grote kans om te scoren, maar toen hij een voorzet van Buta op de volley wilde nemen, trapte hij naast de bal.

Ook na de rust bleef het spelbeeld hetzelfde. Licht overwicht voor Antwerp, maar zonder al te grote kansen. En een Waasland-Beveren dat geduldig wachtte op de omschakelingsmomenten. Tot dat doelpunt van Faris Haroun plots uit de lucht kwam gevallen. Het bleek genoeg voor de drie punten, al kreeg Waasland-Beveren in het slot nog twee goede kansen. Eerst trapte Jur Schryvers naast, nadien schoot Vellios onbegrijpelijk over.