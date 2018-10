Twee lachwekkende owngoals kosten Club Brugge ook punten in STVV

De vormdip bij Club Brugge valt niet meer te ontkennen. Voor de derde match op een rij liet de landskampioen punten liggen. Zaterdagavond geraakte Club Brugge niet verder dan 2-2 op het veld van Sint-Truiden. De Limburgers verdienden absoluut een punt, maar kregen de twee tegengoals wel cadeau van de blauw-zwart. In de eerste helft duwde doelman Letica de bal domweg in zijn eigen doel. Een kwartier voor het einde knalde Poulain de bal via ploegmakker Rits tegen de eigen netten. Twee op negen voor Club, dat zondag op de tweede plaats kan bijgehaald worden door Anderlecht.

Club Brugge had vrijdag nog getraind op kunstgras om de wedstrijd op Stayen voor te bereiden, maar de vraag is hoe sterk het kunstgrasveld van Club lijkt op de vijftig tinten groen uitslaande mat in Stayen. Het Sint-Truidense kunstgras is duidelijk aan vervanging toe maar voorlopig blijven de Kanaries er op voetballen. Gisteren namen ze meteen het initiatief van de wedstrijd in handen met veel beweging en drang naar voren.

Denswil valt uit

Club-trainer Ivan Leko miste Danjuma en Dennis en trommelde op de valreep ook Saulo Decarli op als vervanger van de (licht?) geblesseerde Stefano Denswil. Het gevolg was een onuitgegeven linkerflank, met Decarli en Krépin Diatta. Rechts kreeg Mata de voorkeur op Vlietinck, centraal erving Siebe Schrijvers de Iraanse aanvaller Kaveh Rezaei. Marvelous Nakamba en Ruud Vormer hadden het lastig om voet aan de grond op het middenveld te krijgen. Het was andermaal Hans Vanaken die het gewicht van de wedstrijd op zijn schouders droeg.

Na balverlies van Benoît Poulain kreeg Kamada de eerste grote kans van de wedstrijd. De Japanner trof de buitenkant van de paal. Even later kwam zijn naam toch op het scorebord. Maar eigenlijk moest de Japanner daar Club-doelman Karlo Letica dankbaar voor zijn. Een bal die hij maar voor het oprapen leek te hebben, schoot naast zijn lichaam in doel.



Letica amper getroost



De Kroatische keeper begroef zijn gezicht in het kunstgras en werd amper getroost door zijn ploegmaats. Even leek hij de eenzaamste profvoetballer in de Jupiler Pro League. Maar Letica had het geluk dat ook aan de overkant werd geklungeld. Pol Garcia Tena speelde te kort terug op Kenny Steppe, de STVV-doelman leek een penaltyovertreding te maken op Wesley, maar ref Jonathan Lardot liet doorspelen. Hans Vanaken pikte de bal op en schoot onbegrijpelijk over een leeg doel. De ex-Lommel-speler had het geluk dat de video-assistent tussenkwam en scheidsrechter Lardot vroeg de fase te herbekijken. Die legde na twee minuten kijken en terugspoelen de bal op de stip.

Hans Vanaken zette de penalty om en Club ging nu met meer controle voetballen. Siebe Schrijvers trof de onderkant van de lat voor hij op voorzet van Vanaken de 1-2 kon binnenkoppen. De twee Limburgers in Brugse loondienst zorgde voor de goals.

In de tweede helft probeerde Sint-Truiden iets terug te doen, maar een goal van Kamada werd afgekeurd voor buitenspel. Boli kopte naast en ook Acolatse kreeg zijn poging niet tussen het kader. Tussendoor besloot Siebe Schrijvers in de handen van Steppe.

Club bleef flets acteren en Ivan Leko bracht Mats Rits voor een bleke Marvelous Nakamba en Dion Cools voor een nog blekere Diatta. Voor Cools waren het zijn eerste minuten sinds de bekerblamage in Deinze, eind september.

Legear doet match kantelen

Maar het was een invaller van STVV die uiteindelijk de match deed kantelen. Jonathan Legear zette bij een van zijn eerste acties voor op de rechterkant, de bal werd doorgekopt en Poulain trapte plompverloren tegen Rits aan. Deze keer was Letica geen fout aan te wrijven.

Ruud Vormer trapte een vrijschop nog op de lat, maar Club had geen antwoord meer op de nieuwe dreun. De landskampioen kon nu vijf wedstrijden op rij niet winnen. Het elan van het uitstekende competitiebegin is helemaal gebroken.

VIDEO. De blunder van Letica

VIDEO: de penaltyfase met de VAR

VIDEO. De knullige owngoal van Club Brugge