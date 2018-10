Standard boort Genk in blessuretijd gouden driepunter door de neus

Racing Genk en Standard hebben in dé topper van de twaalfde speeldag 1-1 gelijkgespeeld. Beide ploegen kregen genoeg kansen om heel wat meer te scoren, maar de doelpunten vielen pas helemaal op het einde. In blessuretijd wiste Christian Luyindama een late goal van Mbwana Samatta nog uit. In de stand behoudt leider Genk drie punten voorsprong op eerste achtervolger Club Brugge.

Standard en Racing Genk hadden allebei op donderdag een knappe zege in de Europa League geboekt. Toch roteerden trainers Philippe Clement en Michel Preud’homme allebei voor het duel tussen leerling en meester van het duo dat met Club Brugge nog landskampioen werd. Preud’homme bracht Bastien en Djenepo in de ploeg, Clement verraste met een eerste basisplaats voor Piotrowski. Bij Standard verdwenen Agbo en Pocognoli uit de ploeg, bij Genk was Paintsil het slachtoffer.

Net zoals in de thuismatch tegen Club Brugge begonnen de Rouches ijzersterk aan de match tegen de competitieleider. Genk kwam meteen onder druk te staan, de Hel van Sclessin joeg de temperatuur de hoogte in. Emond besloot naast, Djenepo miste zijn controle op een haar na. Pas tegen het halfuur kon Genk daar wat tegenoverstellen. Standard-doelman Guillermo Ochoa kon een vrije trap van Ruslan Malinovsky maar net van onder de deklat tikken. Twee minuten later zag de Mexicaanse nummer één zowaar Dieumerci Ndongala voor zijn neus opduiken, maar met een prima voetreflex hield hij de nul op het bord.

Goal van Standard afgekeurd door de videoref

Het antwoord van Standard mocht er wezen: Laifis kopte een vrije trap voor doel en Emond werkte onorthodox binnen. De 1-0-stand stond al op het bord, tot de videoref ingreep. Terug naar 0-0. Michel Preud’homme kon er allerminst mee lachen en ging naast de lijn door het lint. De trainer van Standard kreeg het aan de stok met een supporter in de tribunes en stond even later neus aan neus met de vierde ref. De wedstrijd bleef echter heerlijk over en weer gaan: Collins Fai haalde de achterlijn en legde de bal gepast terug op Emond. Die mikte de huizenhoge kans op de enkels van Jere Uronen.

Ook meteen na rust kreeg Emond weer een dot van een kans voorgeschoteld. Vanop enkele meters kon hij zijn voet echter niet goed tegen de bal krijgen. Naarmate de tweede helft vorderde, waren het echter meer en meer de bezoekers uit Genk die het commando opeisten. Een kanonskogel van Malinovsky werd door Ochoa nog net tegen de paal geduwd. De ingevallen Paintsil zag zijn inzet dan weer net van de lijn gekeerd. Even later moest Ochoa alweer een knal van Malinovsky - na een afgeweerde vrije schop van de Oekraïner - uit zijn kooi ranselen. Het leek op den duur een wedstrijdje tussen die twee te worden.

Luyindama boort Genk in slotfase gouden driepunter door de neus

Maar hoe dichter het laatste fluitsignaal kwam, hoe meer beide teams vrede leken te nemen met de brilscore. Kansen werden schaarser, het tempo ging naar beneden. Tot zes minuten voor tijd. Alejandro Pozuelo zag het gaatje en stuurde Mbwana Samatta diep, en die werkte keurig gekruist af. Standard leek af te stevenen op een eerste competitienederlaag in meer dan een jaar tijd, tot in de twee minuut van blessuretijd. De mee opgerukte Christian Luyindama stond op de juiste plaats om een voorzet vanop rechts voorbij Genk-doelman Vukovic te werken.

Door het gelijkspel behoudt Racing Genk drie punten voorsprong op eerste achtervolger Club Brugge. Standard blijft op de zesde plaats, op tien punten van de Limburgers.

