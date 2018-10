Cercle Brugge en Kortrijk delen de punten na zenuwslopend onderonsje

Hoogstaand was het West-Vlaamse onderonsje gisteren niet. Slordig wel en ook spannend en zenuwslopend want tot de laatste seconde kon de winnende goal vallen maar een gebrek aan geluk, efficiëntie en ook kwaliteit verhinderden dat. Een draw was het logisch gevolg en daar konden, moesten de twee kampen wel mee leven.

Roteren. Cercle-trainer Laurent Guyot weet er alles van. Nog geen enkele keer stelde hij twee keer op rij dezelfde ploeg op. Gisteren betaalde Abud Omar het gelag voor zijn domme strafschopfout tegen Anderlecht. Het zorgde wel voor een vertimmerde defensie want Taravel was geschorst en Lambot onvoldoende fit. Het leverde Koné de kapiteinsband en een plek centraal achterin op. Cardona en Hazard vielen goed in op Anderlecht en mochten starten. De jonge Appin kreeg de voorkeur op Hoggas.

Bij Kortrijk moest Mboyo niet onverwacht forfait geven en Charisis nam zijn plaats in. Kortrijk begon het best maar Stojanovic vond Nardi op zijn weg. De kerels domineerden en Nardi had de hele eerste helft zijn handen vol. Van Der Bruggen knalde een afvallende bal nipt naast en de linker van Charisis deed een nieuwe poging ook nipt naast belanden. Kortrijk had zowat 70% balbezit maar kon er geen echt voordeel uit halen. Cercle stak een paar keer de neus aan het venster maar de laatste pass ontbrak. Kylian Hazard was een lichtpuntje maar Kaminski sleet een rustige avond want Serge Gakpé was een schim van zichzelf en Cardona, op Anderlecht goed voor twee goals, kon niet in stelling worden gebracht.

In het midden ontbrak Koné als regulerende zes en Mercier had tegen zijn ex-ploeg zijn dagje niet. Het jonge duo Appin-Lusamba kreeg geen greep op het gebeuren. En achterin was het klungelen troef bij groen-zwart. Kortrijk kwam zo ook op voorsprong. Het gestuntel begon bij Nardi die Avenatti naar de zijlijn probeerde te drijven maar via Kristiof D’Haene (ex-Cercle) belandde de bal weer bij Avenatti. De Uruguyaan vuurde weer op doel maar Jofan Stojanovic (ook ex-Cercle) zette er nog gepast en gedurfd zijn hoofd tegen en Nardi was kansloos.

Boterberg in de fout

Na de rust scoorde Cercle wel maar de goal van Gakpé werd afgekeurd. Onterecht maar ref Jan Boterberg ging in de fout door zelf de VAR buitenspel te zetten. Boterberg floot nog voor de bal in doel verdween en dan zegt het reglement dat de VAR( vandaag was dat Boucaut in Brugge) niet meer mag ingrijpen. Geen gellijkmaker dus maar die kwam er drie minuten later toch. Een goede actie van Kylian Hazard en Xavier Mercier vond zichzelf terug en herstelde het evenwicht.

Toch bleven de Cercle-fans knorrig. Zeker toen Hazard vroegtijdig naar de kant moest voor middenvelder Omolo . Cercle had de smaak te pakken en nam het commando over. Het werd heet voor de neus van Kaminsli en de invallers Bongiovanni en De Belder kwamen slechts een voet te kort voor de winnende goal. De Veekaa piepte en kraakte en De Boeck speelde nog zijn laatste troefkaart uit.

Hij bracht nog Chevalier in en het Franse enfant terrible kon het nog bijna forceren in een spannend en geladen slot maar Nardi voorkwam erger.