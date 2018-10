Genk buigt 2-0-achterstand nog om naar 2-4-zege in topper bij Antwerp dankzij dolle tweede helft

Racing Genk heeft in de topper bij Antwerp een 2-0 achterstand bij de rust nog omgebogen in een 2-4-zege dankzij een dolle tweede helft. Twee penalty’s van Malinovsky en twee goals van Mbwana Samatta, die nu alleen topschutter is, schonken de Limburgers weer drie punten voorsprong op eerste achtervolger Club Brugge. Zaterdag staat de topper tegen Club op het programma.

Antwerp-Genk op Halloween was zomaar eventjes de nummer drie tegen de nummer één in de stand. Een onvervalste topper dus voor een uitverkochte Bosuil. Daarvoor bracht Genk-trainer Philippe Clement Paintsil en Zhegrova voor Ndongala en Piotrowski. Dewaest verving de geblesseerde Lucimi. Bij Antwerp was Daniël Opare de verrassing van de chef als extra zekerheidje op het middenveld.

De topper begon stevig: Zhegrova begon de actie vanop zijn eigen helft, sneed tussen twee Antwerpenaren naar binnen en trapte toen op doel. Sinan Bolat ging goed plat op de schuiver van de Kosovaarse Messi. De thuisploeg zette echter hoog druk en liet de leider niet in zijn spel komen. Langzaam maar zeker verhuisde het spel meer in de richting van het Genkse doel en halfweg de eerste helft vond Lior Refaelov het gaatje. De Israëliër speelde de bal heerlijk binnendoor en vond in de rug van Genk-verdediger Joachim Maehle spits Jonathan Bolingi. Die borstelde de bal keurig in de verste hoek: 1-0. De Bosuil ontplofte.

Juklerød trapt Antwerp helemaal naar zevende hemel

Genk was van slag en Antwerp duwde door. Genk-doelman Vukovic had een prima parade nodig op een harde trap van Ivo Rodrigues en stond even later nog eens in de weg op een afgeweken schot van Faris Haroun. Maar in de blessuretijd van de eerste periode was het toch raak: linksback Simen Juklerød daagde ineens op rechts op bij Antwerp op een counter, zag de Genk-verdediging wijken en wijken voor een eventuele voorzet, en ging dan maar zelf zijn kans. Zo kwam de Noor plots helemaal alleen voor Vukovic te staan - hij werkte de kans keurig af. Een knappe goal, maar ook knullig verdedigd van de Limburgers.

Clement moet halfweg een donderspeech hebben afgestoken, want de tweede helft zag er helemaal anders uit. Blauw-wit duwde de thuisploeg achteruit en dat leverde resultaat op. Nog geen tien minuten waren er gespeeld of Paintsil kreeg de bal in de zestien. Zijn knal werd door de arm van Jelle Van Damme uit doel gehouden. Na ingrijpen van de videoref kreeg Genk een terechte penalty en daar wist Ruslan Malinovsky wel raad mee. 2-1, droog in de hoek. En enkele minuten later was het weer van dat: invaller Dieumerci Ndongala werd aangetikt in de zestien door Aurélio Buta, Boucaut kon niet anders dan nog eens naar de stip wijzen. Malinovsky trapte rechtdoor, centimeters naast de maaiende benen van Bolat: 2-2.

Club Brugge is gewaarschuwd

De thuisploeg en -fans voelden zich tekortgedaan, maar Antwerp kwam amper nog aan voetballen toe. Geen bal meer werd bijgehouden en rood-wit liet zich opmerken met enkele pittige overtredingen. Dieumerci Mbokani en Bolingi liepen allebei tegen geel aan. Een kwartier voor tijd was de situatie helemaal omgedraaid: uitgerekend uit een corner die er geen was zwiepte Malinovsky de bal op het hoofd van Mbwana Samatta. De Tanzaniaan kopte via de rug van Jelle Van Damme raak: 2-3. Wat een comeback. De Bosuil wist niet wat het overkwam.

In de slotfase probeerde de thuisploeg met de moed der wanhoop nog de kansen te keren, maar helemaal in het slot combineerde Genk zich op de counter er nog eens doorheen. Malinovsky-Heynen-Samatta vormden een prima driehoekje en die laatste maakte het met een bekeken stiftertje heerlijk af. 2-4 na een knotsgekke tweede helft en de tiende goal van het seizoen voor Samatta, nu alleen topschutter. Door de zege loopt Racing Genk weer drie punten uit op Club Brugge in de stand. Zaterdag om 18 uur staat de topper tussen Genk en Club, de nummers één en twee in de stand, op het programma. Antwerp blijft derde, op vijf punten van Club Brugge en acht van Genk.