Uitgerekend Deschacht kost Anderlecht punten tegen Lokeren: fans reageren met fluitconcert

Uitgerekend Olivier Deschacht heeft Anderlecht bij zijn terugkeer naar het Astridpark punten gekost. De Lokeren-verdediger kopte zijn club op een 0-1-voorsprong, een doelpunt van Landry Dimata zorgde ervoor dat Anderlecht niet voor de tweede keer op enkele dagen de boot inging tegen een staartploeg. De fans reageerden met een striemend fluitconcert. Bekijk de beelden vanaf 23u op Sportwereld.be.

Anderlecht-Lokeren stond helemaal in het teken van de terugkeer van paars-wit icoon Olivier Deschacht naar het Astridpark. Een huldiging, een spandoek en ovatie van de thuisfans waren zijn deel. Maar eens de ploegen op het veld stonden, ging alle aandacht naar de opstelling van Anderlecht. Maar liefst zes wissels in vergelijking met de nederlaag tegen Eupen van enkele dagen geleden. Bubacarr Sanneh, de verdediger waar afgelopen zomer nog acht miljoen voor neergeteld werd, moest naar de bank.

De spelers van rode lantaarn Lokeren hadden nog wat recht te zetten na het 0-0-gelijkspel van afgelopen weekend tegen KV Oostende, dat trainer Peter Maes de kop kostte. Onder interimtrainer Arnar Vidarsson - nieuwe coach Trond Sollied neemt vrijdag pas over - begon het met lef aan de partij. Pas halfweg de eerste helft resulteerde dat in een eerste schot op doel: Guus Hupperts trapte van ver nipt naast.

Sprookje Deschacht

Anderlecht acteerde opnieuw erg bleek. Pas toen de eerste helft al richting zijn einde tikte, stak de thuisploeg de neus aan het venster. Zakaria Bakkali kopte een voorzet voorlangs, Jevhen Makarenko - in de ploeg voor de geblesseerde Adrien Trebel - pegelde van ver op de deklat. Verder was het maar een mager beestje.

Foto: Photo News

Lokeren had voor rust vaak verzuimd gebruik te maken van de ruimte die er lag, maar na de koffie kwam daar verandering in. Steve De Ridder rukte op en knalde hard in de hoek, Didillon hield Anderlecht recht. En op de daaropvolgende hoekschop gebeurde het onwaarschijnlijke: niemand minder dan Olivier Deschacht - amper elf goals in meer dan zeshonderd matchen voor Anderlecht - kopte de bezoekers op voorsprong. In zijn Astridpark. Hij weigerde te juichen, maar dat deden de thuisfans wèl. Gevolgd door een striemend fluitconcert tegen de eigen ploeg.

Anderlecht-jeugd zorgt voor gelijkmaker

Het waren de jonkies die reageerden bij Anderlecht. Sebastiaan Bornauw (19) met een prachtige opening op Alexis Saelemaekers (19), die de bal heerlijk meenam en Landry Dimata (21) zijn negende competitiegoal op een schoteltje aanbood. Even later stond het bijna 2-1, maar de kopbal van Dimata op voorzet van Pieter Gerkens viel bovenop de deklat. Alles ging naar of via Dimata, en een kwartier voor tijd zette die Sven Kums met een bekeken passje oog in oog met Lokeren-doelman Ortwin De Wolf. Kums knalde een beetje wild, De Wolf pakte uit met een prima parade.

Verder kwam Anderlecht echter niet meer, en het was zelfs nog Lokeren dat via Ari Skúlason nog een aardige kans kreeg op de zege. Een festival aan foute passes in de slotfase zorgde ervoor dat de Anderlecht-fans nog eens massaal aan het fluiten gingen.

Door het gelijkspel blijft Anderlecht op de vierde plek staan, op één punt van nummer drie Antwerp. Paars-wit telt al negen punten achterstand op leider Racing Genk en zes punten op Club Brugge. Lokeren pakt een onverhoopt punt in de strijd om de degradatie. Daardoor is Zulte Waregem, dat donderdagavond speelt tegen Standard, nu alleen hekkensluiter.