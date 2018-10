Club Brugge wint voor het eerst in zes matchen: zwak KV Oostende is dankbaar slachtoffer

Club Brugge heeft komaf gemaakt met zijn dipje. Dinsdagavond werd een zwak KV Oostende met een overtuigende 4-0 opzijgezet. Voor blauw-zwart was het de eerste zege in zes wedstrijden en een stevige opkikker voor de topper tegen Racing Genk. Voorlopig deelt Club de leiding met de Limburgers. Bekijk de beelden vanaf 23u op Sportwereld.be.

Club Brugge had al een maand niet meer kunnen winnen en dus wat recht te zetten tegen KV Oostende. Dat deed het zonder de zondebok van afgelopen weekend, doelman Karlo Letica, die volgens de club “geblesseerd” was. Enigszins verrassend ontbrak ook kapitein Ruud Vormer bij de thuisploeg. De Gouden Schoen kampt al even met een vormdip. “Ruud heeft bijna alles gespeeld. Dan is het normaal dat er een periode komt waarin je niet zo fris bent als iedereen verwacht”, legde trainer Ivan Leko uit. Mats Rits nam de plek van Vormer in.

Foto: BELGA

Bij KV Oostende keerde Club Brugge-icoon Gert Verheyen voor het eerst als tegenstander terug naar het Jan Breydelstadion. De coach van de Kustboys gaf verrassend een basisplaats aan de 19-jarige Jelle Bataille, nota bene een jeugdproduct van de Bruggelingen. Hij zag ook hoe zijn KVO avontuurlijk begon aan de match… maar veel te open speelde en erg makkelijk kansen weggaf. Wesley Moraes en Mats Rits lieten eerst nog twee grote kansen onbenut, maar de derde keer was het wel raak. Rits bewees zijn waarde als vervanger van Vormer en dook slim op in de zestien dankzij een doorsteekpassje van Clinton Mata. De ex-middenvelder van KV Mechelen vond voor doel Siebe Schrijvers, die de bal proper in de hoek plaatste: 1-0.

Videoref steelt de show

Daarna was het moment van videoref Tim Pots gekomen. Tot verbazing van het Jan Breydelstadion liet hij scheidsrechter Lambrechts het spel stilleggen voor een fout die al wat eerder gebeurd was: een haakfout op Krepin Diatta op de rand van de grote rechthoek. Het was moeilijk te zien of de fout al dan niet binnen de zestien gebeurd was, maar Lambrechts besloot Pots te volgen. Penalty voor Club Brugge, eentje die niemand had zien aankomen. Hans Vanaken maakte zich er niet druk om en trapte de 2-0 binnen.

Foto: BELGA

Maar enkele minuten later was het weer van dat. Een afgeweerde hoekschop werd terug in het pak gekopt en Hans Vanaken trapte via Oostende-doelman Ondoa op de deklat. In de rebound leek Wesley Moraes de bal maar voor het intikken te hebben, maar Wout Faes haalde de bal nog weg. Aanvankelijk liet Lambrechts nog doorspelen, maar opnieuw vroeg collega Pots hem de beelden te raadplegen. Daarop leek het erop dat de bal de lijn nipt overschreden had, goed voor de 3-0. Een camerastandpunt dat honderd procent duidelijkheid verschafte was er echter niet, waarop de ref er deze keer voor koos om te laten doorspelen.

Wesley en Schrijvers zorgen nog voor zware cijfers

KV Oostende probeerde nog voor rust de bakens te verzetten. Vanlerberghe, Zivkovic en Sakala konden hun schoten echter niet kadreren. Op slag van rust moest Club Brugge-doelman Horvath toch eens in actie komen - de Amerikaan pakte een laag schot van Sakala. Enkele minuten later nam Wesley alle twijfels weg toen Vanaken wel heel veel vrijheid kreeg om een voorzet te trappen. De Braziliaan buffelde vlak voor de pauze de 3-0 binnen.

Foto: BELGA

Ook na de pauze bleef het een leuke avond voor de Brugse fans in het Jan Breydelstadion. KV Oostende kwam er nog amper uit en een frivole Diatta dacht aan het publiek door de bal vier keer na elkaar met het hoofd hoog te houden. Leko gunde Wesley na een uur al rust met de topper tegen Racing Genk van zaterdag in het achterhoofd, twintig minuten voor tijd deed Siebe Schrijvers er met zijn tweede van de avond nog eentje bij. De aanvaller reageerde het snelst toen Ondoa een vrije trap van Stefano Denswil met een pantersprong uit zijn doel hield.

Rezaei enige valse noot

Het leek helemaal een topavond te worden voor Club Brugge toen doelman Horvath zowaar punten scoorde. De Amerikaan pakte uit met een straffe redding op een kopbal van Sakala. De enige valse noot was invaller Kaveh Rezaei. De recordtransfer mocht het veld op voor Wesley, maar overtuigde niet. Helemaal alleen voor Ondoa miste hij zijn schot compleet. In het slot leek er nog slecht nieuws te volgen voor Club Brugge toen Schrijvers zich verstapte, maar de aanvaller kon de match wel volmaken.

Door de zege staat Club Brugge voorlopig samen met Racing Genk op kop. De Limburgers spelen woensdag wel nog op bezoek bij Antwerp. Zaterdag om 18 uur staat de topper Racing Genk-Club Brugge op het programma.