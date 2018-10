KV Kortrijk geeft dubbele voorsprong uit handen tegen Waasland-Beveren

KV Kortrijk en Waasland-Beveren hebben op de midweekspeeldag 2-2 gelijkgespeeld. De Kerels stonden halfweg op een dubbele voorsprong, maar na rust kregen ze een lesje in efficiëntie van Waasland-Beveren, dat op een diefje een punt meegriste. Kortrijk laat opnieuw een kans liggen om dichter bij Play-Off 1 te sluipen.

Kortrijk kon vandaag mits een overwinning stijgen tot de zevende plaats in het klassement, tot op twee punten van de felbegeerde zesde plaats, waar Gent en Standard staan. Ook Waasland-Beveren kon maar beter winnen. Vorige week werd moed geput uit de lichte nederlaag tegen Antwerp, maar om degradatiezorgen te mijden, was een driepunter welkom.

Toch waren de Leeuwen heel zwak in het wedstrijdbegin. Al in de eerste minuut kreeg Ouali een reuzekans. De flankspeler kon Roef volledig vrijstaand onder vuur nemen, maar besloot over. Quasi meteen erna kroop Beveren opnieuw door het oog van de naald. Chevalier verstuurde een knappe corner, maar Roef kon de kopbal van Lepoint nog net tegen de paal duwen. Ook Kanu kreeg een kans, maar hij stond buitenspel.

Beveren prikte even tegen via Ampomah, maar het was slechts uitstel van executie. Opnieuw een corner van Chevalier, Lepoint kreeg een herkansing en kopte staalhard in de linkerhoek binnen. Een bekroning voor de sterke vorm die hij al weken etaleert. Beveren zag echt sterretjes want D’Haene nam de bal in één tijd op de slof en Roef moest toekijken hoe hij naast ging. Even later was het toch prijs. Keita wilde verhinderen dat Lepoint opnieuw kon koppen op een corner en trok de Henegouwer domweg neer in de zestien meter. Stojanovic zette het cadeautje dankbaar en netjes om in de linkerhoek. De zesde van het seizoen al voor de Serviër.

Op een diefje

Daarna namen de Kerels even wat gas terug, maar toch kon Beveren niet dreigen. Het tactisch plan klopte niet, élke bal op het middenveld was voor de thuisploeg. Quasi elk duel werd gewonnen door een Kerel. 2-0 was dan ook de logische ruststand.

Na de pauze kreeg Waasland-Beveren weer hoop. Vrijwel meteen ging Ampomah door vanop links, met een gelukje week zijn voorzet af op Lepoint, waardoor Boljevic vrijstaand kon intikken. Kortrijk was evenwel niet van slag. Het balbezit ging richting de 65 procent en toen Vukotic Kanu dom neerhaalde in de zestien, wees Van Driessche voor een tweede keer naar de stip. Stojanovic plaatste zich opnieuw achter de bal, en dat is veelal geen goed idee. Ook nu niet. De Serviër mikte nu naar de andere hoek en dat had Roef goed doorzien. De keeper pakte zijn derde penalty van het seizoen.

Ook nu leek het wachten tot Kortrijk de match opnieuw doodmaakte. Idir Ouali kwam dichtbij, maar zijn schot ging net naast. Kortrijk liet na de zege veilig te stellen, en volledig tegen de gang van het spel in kwam Waasland-Beveren op een diefje op gelijke hoogte. Schryvers bracht voor en Forte kopte staalhard tegen de netten. Opnieuw een lesje in efficiëntie voor KV Kortrijk. Twee kansen in de tweede helft voor Waasland-Beveren, en twee keer doelpunt.

Kortrijk kon tot op twee punten van de zesde plaats van Gent komen, maar blijft steken op vier punten. Zaterdag moeten de Kerels op bezoek in de Ghelamco Arena en hebben ze een nieuwe kans om dichter bij Play-Off 1 te komen, maar vandaag lieten ze drie gewonnen punten liggen. Waasland-Beveren kan tevreden zijn met het puntje dat het meegriste uit het Guldensporenstadion. Al schieten de Leeuwen weinig op met het achtste (!) gelijkspel van dit seizoen.