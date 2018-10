Eupen in blessuretijd voorbij Cercle Brugge dankzij wie anders dan patron Luis Garcia

Een saaie affiche werd alsnog een behoorlijk kijkstuk aan de Oostkantons. Omdat zowel Nardi als Van Crombrugghe goede keepers zijn bleef het lang 0-0 maar de toegevoegde gaf er nog een compleet andere wending aan. Wie anders dan Luis Garcia toonde nog eens hoe het moest en brak verdiend de ban. Fall volgde zijn voorbeeld zodat het alsnog 2-0 werd. 6 op 6 voor Eupen en weg degradatiespook. Als Cercle zaterdag niet wint van Moeskroen zou het wel eens in Brugge kunnen opduiken.

Ze dachten in de Ooistkantons allicht dat Anderlecht nog een tweede keer zou langskomen deze week. Anderhalf uur voor de aftrap stonden nog een sliert gepantserde politievoertuigen voertuigen langs de Kehrweg.

Vreemd want veel hooligans telt Cercle niet. Het management van groen-zwart had wel de bussen betaald zodat de groen-zwarte fans een extraatje op zak hadden voor drank en spijzen. Het mag tegenwoordig wat kosten bij Cercle sinds AS Monaco de Vereniging overnam. Voor de spelers en de uitgebreide staf boekte men zelfs twee nachten op rij een hotel in de Hoge Venen. Het is dan ook een belangrijke week voor de Bruggelingen want tegen ploegen van het slag Eupen en zaterdag Moeskroen moet men het behoud afdwingen. Trainer Laurent Guyot heeft daar zo zijn eigen methode voor. Tot ergernis van de fans die al dat gedoe over het behoud en opleiding maar niks vinden. Dat Guyot wekelijks zijn ploeg wijzigt zorgt ook voor irritatie maar met gemiddeld net iets meer dan 1 punt per match zit Guyot perfect op schema. Vanavond in Eupen liet hij Cardona wel op de bank, Tormin en De Belder mochten starten, Taravel keerde terug uit schorsing en de ervaren Omar kreeg weer de voorkeur op de jonge Etienne. Bij Eupen vonden ze zichzelf weer uit na een moeilijke start met als apotheose de zege van vorige zondag tegen Anderlecht. Eén van die helden, de jonge revelatie Bushiri, was wegens schorsing niet op de afspraak in dat puike Kehfwegstadium waar helaas altijd meer lege dan bezette zitjes te zien zijn.

Respect alvast voor die paar 100 fans van Cercle die op hun Haloween, zij maakten er dan maar Hallogreen van, meer dan zes uur op een gesubsidieerde bus zaten en 90 minuten lang zongen en dansten. Niet van de pret want het spel van groen-zwart maakte niemand blij. Van Crombrugghe zag een balletje van Tormin passeren maar kon dat zonder moeite van de perfecte grasmat oprapen. Paul Nardi kende die luxe niet. Eerst zag hij Fall voor zijn neus opduiken maar die mikte onbegrijpelijk over en Nardi kwam goed tussen toen Lazare de ruimte in de rug goed benutte.

Toyokowa scoorde wel. Met het hoofd dan nog, een cadeautje van zijn landgenoot Ueda met wie hij op hetzelfde Japanse college zat, maar de goal werd terecht afgekeurd voor buitenspel.

Sterke keepers

De gedachte dat dit wel eens een match zou kunnen zijn om op 0-0 te eindigen, nam almaar vaker de bovenhand. Hoewel Cercle net als vorige zaterdag tegen Kortrijk direct na de rust wel wakker was De kopbal van De Belder leek zelfs binnen te gaan maar Van Crombrugghe pakte uit met een enorme reflex. Nog geen vijf minuten later redde hij met de voet de tweede poging van De Belder.

Een op papier nogal saaie affiche werd zelfs best aangenaam om volgen. Je zag Taravel nog een knappe aanval op de lijn afblokken en als good old Garcia een vrijschop mag nemen, ga je spontaan recht zitten, maar Molina trapte over in plaats van op de bal.

Dat die 0-0 na een uur nog op het bord stond was ook aan Paul Nardi te danken. In Monaco sukkelen ze al weken met de keepers en bij Cercle kunnen ze maar beter de vingers kruisen dat ze Nardi straks niet terug halen om de problemen in het Prinsdom op te lossen. Hoe de Franse doelman nog de kopbal van Marreh onschadelijk maakte was vakmanschap waar ze zelfs bij Club Brugge jaloers zouden op worden.

Met Pollet en Ocansey (Eupen) en Cardona en Hazard (Cercle) gooiden de trainers nieuw offensief bloed in de strijd. Maar het waren de keepers die de wet dicteerden. Van Crombrugghe toonde nog eens waarom Ajax ooit lonkte naar hem. Hij haalde alles uit zijn lichaam om een laag en precies schot van Tormin uit zijn hoek te halen.

Zo bleef het natuurlijk 0-0, sloeg de vermoeidheid toe en konden veel jongens het niet meer belopen. Cercle had er meer last mee dan Eupen maar geen enkele Panda kon er munt uitslaan. Maar dat is zonder de onvermijdelijke kapitein Luis Garcia gerekend. De toegevoegde tijd ging net ingaan toen de draaibal van de Spanjaar via Taravel nog in doel devieerde. Iedereen recht aan de Kehrweg en plots wisten ze helemaal hoe het moest want Fall maakte er met de hulp van Ueda nog 2-0 van.