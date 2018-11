Bleek Standard kansloos kopje onder aan de Gaverbeek, Zulte Waregem haalt opgelucht adem

Standard is op het veld van rode lantaarn Zulte Waregem verdiend de boot ingegaan na een wel zeer matige prestatie (3-1). De Luikenaren verdienden ook niet beter tegen een gretige thuisploeg die helemaal geen degradatievoetbal speelde. Hamdi Harbaoui kroonde zich met twee goals tot matchwinnaar.

Franky Dury had zijn elftal na het gelijkspel tegen Moeskroen op vier plaatsen gewijzigd: Bedia, Marcq, Faik en Buffel verdwenen naar de bank, hun vervangers luisterden naar de namen Sylla, Tardieu, Walsh en Demir. Hamdi Harbaoui stond eenzaam in de spits, Bongonda en Sylla moesten voor steun zorgen.

De thuisploeg nam meteen de bovenhand maar veel gevaar konden ook zij niet creëren. Standard opende flauw en de stelling van coach Michel Preudhomme dat zijn ploeg het altijd moeilijk heeft tegen minder grote tegenstanders, werd op het veld pijnlijk bewaarheid. En toch klommen de Rouches bij hun eerste geslaagde aanval op voorsprong: Fai zorgde voor de voorzet, Lestienne knikte aan de tweede paal het leder tegen de netten.

Harbaoui scoort de gelijkmaker.

Wie dacht dat de rode lantaarn in elkaar zou stuiken, kwam bedrogen uit. Bongonda knalde op het half uur op de vuisten van Ochoa, de daaropvolgende hoekschop werd door Harbaoui van dichtbij tegen de touwen geknald. Zulte Waregem nam nadrukkelijker de bovenhand, De Pauw zag zijn deviatie over het doel van Ochoa verdwijnen.

Bevrijdende tweede helft

Ook na de pauze ging de thuisploeg gewoon op haar elan door. Bongonda knalde al snel op de benen van Ochoa nadat hij alleen voor doel verscheen, Bossut greep gepast in op een knal van Bastien. De betere kansen bleven voor de thuisploeg met onder meer een schot van Tardieu op de vuisten van Ochoa. Een kopbal van Baudry zeilde dan weer over.

Harboui scoort opnieuw. Foto: BELGA

Michel Preudhomme wilde absoluut beterschap zien en bracht de op de bank gestarte Carcela in het veld. Maar de Marokkaanse Belg moest lijdzaam toezien hoe Hamdi Harbaoui van kortbij een voorzet van Sylla tegen de touwen kopte. Nog geen twee minuten later zette Sylla zelf de kroon op het werk door een afvallende bal zuiver binnen te trappen. Standard bleef verder klungelen en mocht zich gelukkig prijzen dat doelman Ochoa nog op niveau was bij pogingen van Bongonda en De Pauw.

Zulte Waregem stelde de zege zonder al te veel moeite veilig, zelfs na de rode kaart van doelpuntenmaker Sylla die terecht van het veld werd gestuurd na een gevaarlijke charge op Fai. Het kon de pret aan de Gaverbeek nauwelijks drukken. Er wacht Zulte Waregem nog een lange weg maar deze zege is voor Dury en co een heuse opsteker.