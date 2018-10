Charleroi bevestigt ijzersterke thuisreputatie met zege tegen STVV

Charleroi heeft dinsdagavond met het kleinste verschil gewonnen van Sint-Truiden. Benavente kopte halfweg de tweede helft het enige doelpunt van de partij tegen de touwen. De Zebra’s rukken na deze vierde thuiszege op rij op naar stek acht, op één punt van de Kanaries.

Koud, regen en weinig sfeer: het duel tussen Charleroi en STVV kondigde zich niet aan als hoogvlieger en dat was er ook aan te zien. Felice Mazzu paste zijn systeem aan en ging met drie – of vijf, zo u wil – achteraan spelen. Osimhen, goed voor vier goals in zijn laatste drie wedstrijden, kreeg voorin steun van Perbet. Marc Brys behield het vertrouwen in dezelfde elf die Club Brugge vorig weekend op 2-2 hielden, maar de prestatie was allesbehalve dezelfde.

Voor rust domineerde Charleroi, met vooral een actieve Nurio op links. Ook Osimhen toonde zich gretig, maar zo goed hij wegliep bij Garcia Pol, zo slecht was zijn afwerking toen hij oog in oog met Steppe stond. STVV daarentegen toonde weinig, maar op slag van rust kreeg Charleroi bijna het deksel op de neus. Alexis De Sart mocht van dichtbij voorzetten, maar een sublieme voetveeg van Penneteau zorgde ervoor dat beide ploegen zonder doelpunt de rust in gingen.

Garcia Pol redt op de lijn

STVV stond bij aanvang van de wedstrijd nochtans op twee punten van Play-off 1 en verloor dit seizoen nog maar twee keer, maar het leek niet alsof de Kanaries voor de drie punten naar Mambourg waren afgezakt. Nu was het Garcia Pol die een schot van Marinos op de lijn moest redden. Charleroi bleef drukken en dat resulteerde uiteindelijk in de oververdiende 1-0: Benavente knikte een goeie voorzet van Ilaimaharitra binnen. Dierick luisterde nog even naar de VAR om te zien of het geen buitenspel was, maar de scheidsrechter wees dan toch resoluut naar de middenstip.

STVV kwam nu toch met een mini-slotoffensief, maar het schot van de ingevallen Ceballos ging net naast. Het was Charleroi dat nog het dichtst bij een treffer kwam, maar Perbet knalde een huizenhoge kans even hoog over. In de allerlaatste seconde kopte De Norre voor STVV nog over.