Anderlecht overtuigt nog niet met nieuwe aanpak maar wint in Beveren wel ondanks rode kaart en owngoal

Anderlecht heeft op de veertiende speeldag in de Jupiler Pro League zijn achtste zege van het seizoen behaald: het klopte Waasland-Beveren gevleid met 1-2. Hein Vanhaezebrouck probeerde het deze keer dan toch met een viermansdefensie en werd geholpen door een vroeg doelpunt van Dimata. Nadien imponeerde paars-wit allerminst en het moest het laatste kwartier zelfs met tien man afwerken. Maar Anderlecht speelde wel met karakter en Trebel zorgde in het slot voor zekerheid. De nul werd echter niet vastgehouden na een ongelukkige owngoal van Sanneh.

Anderlecht-coach Hein Vanhaezebrouck maakte enkele opvallende keuzes. Voor het eerst speelde hij met vier man achterin met Milic, Bornauw, Vranjes en Saelemaekers (Sanneh, de man van 8 miljoen, startte zo alweer op de bank) en op het middenveld speelde hij met Kums, Makarenko én Trebel hoewel die laatste sukkelt met een buikspierblessure.

Bij de thuisploeg vielen drie wissels te noteren: Keita en Badibanga gingen eruit voor Schryvers en Bizimana en ook Davy Roef mocht als Anderlecht-huurling niet meespelen, waardoor Debaty in doel stond.

Dimata zoekt, vindt en scoort

Anderlecht wist vooraf dat het wat te bewijzen had op de Freethiel na een zwakke 1 op 6 tegen Eupen en Lokeren. Tegen Waasland-Beveren, dat nog maar één keer kon winnen en al acht keer gelijkspeelde op 13 wedstrijden, vond het daarvoor op papier een geschikte tegenstander. Het was paars-wit dat ook het beste aan de wedstrijd begon. Dimata bleek al in de eerste minuten een grote lastpost voor de Beverse defensie. Lang duurde het niet voor de huurling van Wolfsburg beslissend was. Dimata zocht het contact op in het penaltygebied, Verstraete trapte in de val. Waarna Dimata zelf feilloos de elfmeter omzette: 0-1 na 11 minuten.

Foto: BELGA

Waasland-Beveren kwam na de openingstreffer even loeren via Vellios, maar die schoot hoog over. Anderlecht was baas op de Freethiel, maar kwam niet veel verder dan enkele halve kansen. Een centraal schot van Bakkali, gered door Debaty, bleek de grootste dreiging.

Blessure Kums enig minpuntje

Na een halfuur spelen was er even opschudding bij paars-wit toen Sven Kums naar de kant moest met een blessure. Albert Sambi Lokonga versierde zo zijn eerste speelminuten van het seizoen bij Anderlecht.

Foto: Isosport

Nana Ampomah ontsnapte nog aan een tweede gele kaart na een drieste tackle op Trebel. Een voorzet van Dimata - waar Gerkens net niet bij kon - bleek het laatste wapenfeit van de eerste helft.

Rode kaart voor Milic

Anderlecht begon aarzelend aan de tweede helft, waardoor Waasland-Beveren beter in de wedstrijd kon komen. Vellios werd gezocht maar de Griekse spits kon de kleine kansjes niet afwerken.

Aan de overkant moest Debaty slechts twee keer ingrijpen, eerst op een vrije trap van Trebel en dan op de rebound van Gerkens. Er werd flink wat gebikkeld en zonder grote kansen te versieren groeide toch de hoop bij de thuisploeg. Zeker toen Milic een tweede gele kaart onder de neus kreeg na een fout op Bizimana. De weggedeemsterde Bakkali werd opgeofferd voor Appiah om achterin toch weer wat meer zekerheid in te bouwen.

Foto: BELGA

Waasland-Beveren wilde meteen haar numerieke voordeel uitspelen en een schot van Vanzo zoefde maar nét naast. De Freethiel daverde maar de thuisploeg werkt koud gepakt toen Dimata door de buitenspelval glipte en Trebel de 0-2 aanbood. De aanvoerder wachtte nog wel héél lang, maar verdubbelde uiteindelijk wel de score en de zege leek een feit.

Foto: Isosport

In het slot viel ook Waasland-Beveren nog met tien toen Caufriez werd uitgesloten. Maar toch werd het nog spannend toen de ingevallen Sanneh een voorzet ongelukkig in eigen doel verlengde: 1-2 en alweer geen clean sheet dus. Daar bleef het echter bij.

Foto: BELGA

Door deze zege sluipt Anderlecht weer wat dichter op Genk en Club Brugge, die in de topper van het weekend gelijk speelden. Paars-wit blijft wel vierde, met één puntje minder dan Antwerp dat op Standard ging winnen. Waasland-Beveren blijft voorlopig dertiende.