Het Sollied-effect: Noorse coach geeft Lokeren weer hoop na eerste zege sinds 1 september

Trond Sollied (59) heeft zijn eerste wedstrijd als hoofdtrainer van Lokeren winnend afgesloten: 2-0. Na elf minuten stond de eindscore al op het bord na een fantastische knal van Marecek en geklungel bij Eupen. En zo boekte Lokeren zijn tweede zege van het seizoen. Lokeren leeft weer.

Trond Sollied is back. De wedstrijd tussen Lokeren en Eupen stond dan ook volledig in het teken van de terugkeer van de Noorse coach naar de Belgische velden, zes jaar na zijn laatste avontuur in ons land bij Gent. Het recept van Sollied is bekend: verzorgd, aanvallend voetbal trachten te brengen in zijn gekende 4-3-3-formatie met één controlerende en twee aanvallende middenvelders. Zijn hand was meteen zichtbaar, en dat na amper twee trainingen. Vooral onder impuls van een ijzersterke driehoek op het middenveld domineerde Lokeren de bezoekers uit Eupen in het openingskwartier. Met speciale vermelding voor Joher Rassoul. De 22-jarige Senegalees was alomtegenwoordig: recupereerde ballen, verdeelde mee het spel en zocht geregeld de diepte op. Ook Lukas Marecek lijkt weer boven water te komen na een zwakke competitiestart. De 28-jarige Tsjech zat de laatste twee wedstrijden van Peter Maes zelfs op de bank of in de tribune. Onder Sollied lijkt hij bevrijd te spelen.

“Het grootste probleem bij Lokeren? Het gebrek aan doelpunten”, legde Sollied vrijdag bij zijn voorstelling de vinger op de Lokerse wonde. Zo schoot Lokeren dit seizoen gemiddeld amper twee keer tussen de palen per match. Gisteren zag de thuisaanhang hun ploeg al vijf keer op doel trappen. En kijk, amper elf minuten ver in het debuut van de Noorse trainer en Lokeren stond al op een dubbele voorsprong. Opvallend: een verdubbeling van het aantal gemaakte doelpunten in eigen huis dit seizoen. Goed begonnen is half gewonnen, weet u wel. Marecek schoot Lokeren al vroeg op voorsprong met een geniale trap. Bushiri kopte een voorzet van Hupperts in de voeten van Marecek, de 28-jarige Tsjech haalde verschroeiend uit. Een doelpunt dat deed denken aan zijn parel vorig seizoen in de finale van Play-off 2 tegen Zulte Waregem. Nauwelijks twee minuten later sloeg de Eupense defensie aan het klungelen. Blondelle en Bushiri gaven de bal weg aan Hupperts, maar die nam het geschenk niet aan. Miric was goed gevolgd en trapte de rebound in doel. Van een shockeffect gesproken, maar ook wat een geflater achterin bij de Panda’s.

Eupen herstelde nadien het evenwicht en stak het enkele keren zijn neus aan het venster. Lazare zag na een mooie actie Toyokawa vrijstaan in de zestien, maar Filipovic belette de Japanner met een ultieme tackle een doelpoging. Lokeren controleerde en dreigde sporadisch. Rassoul trapte te slap en Hupperts kon niet profiteren na alweer geklungel in de Eupense defensie. Op slag van knikte De Ridder de nog voorlangs na een knappe actie van Rassoul.

Eupen-coach Makélélé wisselde vroeg in de tweede helft drie keer, maar het spelbeeld bleef hetzelfde. Eupen eiste het balbezit op, maar echt dreigen zat er niet in. Lokeren controleerde en speculeerde op de counter. Alleen speelden de Oost-Vlamingen te onzorgvuldig om met de mogelijkheden die er lagen en konden ze de scoren niet verder uitdiepen.

Door deze broodnodige én deugddoende zege springt Lokeren over Moeskroen en Zulte Waregem naar een veertiende plaats in het klassement. De Oost-Vlamingen volgen nu amper op een puntje van streekgenoot Waasland-Beveren.