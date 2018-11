Canesin schenkt Oostende in slotminuut de drie punten met heerlijke treffer

Je wint niet altijd verdiend, vraag maar aan Gert Verheyen. De immer nuchter coach van KV Oostende zag zijn team voor eigen volk op een diefje winnen tegen Sporting Charleroi dat beter verdiende dan de nederlaag. Maar het winnende doelpunt van Fernando Canesin, in de slotminuut dan nog, was wel van een uitstekende makelij.

Ook voor Gert Verheyen was het de vraag hoe zijn team zou reageren op de zware pandoering afgelopen dinsdag op het veld van Club Brugge (4-0, red). Goed, zo bleek. Oostende versierde al snel een rist counters hoekschoppen maar prangende fases kwamen daar niet uit voort.

Die waren er wel aan de overzijde. Benavente knalde onbesuisd over, Osimhen kon er net niet bij of schoot onbesuisd over. Oostende daarentegen had aan één goede aanval voldoende om de score te openen. Capon werd het straatje ingestuurd, Richairo Zivkovic werkte de perfecte voorzet even perfect af. Mooie aanval maar ook zwak verdedigen. Charleroi was voor de rust nog één keer dicht bij de gelijkmaker maar de vrije trap van Benavente spatte op de paal uiteen, Perbet stond duidelijk buitenspel toen hij de rebound tegen de touwen trapte.

Flauwe eerste helft, iets minder flauwe tweede helft. En dat kwam vooral door de aanvalsdrang van de bezoekers. Osimhen toonde zich bedrijvig maar trok zich de haren uit het hoofd toen Benavente hem vergat te bedienen en voor persoonlijk succes ging. Tevergeefs!

Spannende ontknoping

Coach Mazzu gooide nog extra offensieve krachten in de strijd, Oostende vergat de geboden ruimte te benutten. En wanneer dat toch lukte, trapte Zivkovic de wenkende kans ongelukkig over of werd hij gestuit door een attente Penneteau. En dat zou de thuisploeg zuur opbreken. De ingevallen Henen kwam vijf minuten voor tijd - Mazzu time? - heerlijk naar binnen gesneden en liet met zijn verrassende knal doelman Ondoa geen kans. Paniek in de tent, nog een gelukje dat het doelpunt van Benavente terecht werd afgekeurd voor een duwfout.

En kijk, nog was de wedstrijd niet afgelopen. Meer zelfs, een voorzet vanop rechts werd heerlijk in de loop van Fernando Canesin gedevieerd en die liet Penneteau deze keer van dichtbij geen schijn van een kans. Heerlijke ontknoping van een weinig tot de verbeelding sprekende wedstrijd.