Genk en Club Brugge houden elkaar in evenwicht in spannende topper, Schrijvers scoort tegen ex-ploeg

Genk en Club Brugge hebben de buit gedeeld in een aangename topper. De Limburgers domineerden in het eerste helft en kwamen verdiend op voorsprong via Ndongala. Met de rust in zicht namen de bezoekers het commando over, maar op de gelijkmaker moest het wachten tot na de rust. Uitgerekend Siebe Schrijvers verzilverde het overwicht van Club Brugge met de verdiende gelijkmaker. Na het uur barste de wedstrijd helemaal open, met grote kansen aan beide kanten.

Racing Genk had tijdens de titelcampagne 2010-2011 zo’n achttienduizend abonnees en speelde geregeld voor uitverkocht huis. Na dat successeizoen vielen de resultaten terug en slonk ook het klantenbestand. Ondanks het attractieve voetbal van de afgelopen maanden kwamen de wegblijvers slechts mondjesmaat terug, maar tegen Club was de Luminus Arena vrijwel tot de nok gevuld.

De volle tribunes zorgden vanaf de eerste minuut voor een sfeer die deed terugdenken aan 17 mei 2011, de dag waarop de Limburgers tegen Standard voor de vierde keer in hun bestaan kampioen werden.

Club Brugge ging van start met dezelfde elf als vorige dinsdag tegen KV Oostende, dus met Vormer op de bank. Philippe Clement wijzigde zijn ploeg op twee plaatsen: Zhegrova en Paintsil werden vervangen door Berge en Ndongala, die verrassend als tweede spits naast Samatta speelde.

Positiewissels

Zoals een beetje verwacht, nam de thuisploeg vanaf het eerste fluitsignaal het initiatief. Club bleef voor de middenlijn hangen, maar door de voortdurende positiewissels kreeg blauw-zwart in de aanvangsfase weinig vat op zijn gezwind gestarte tegenstander.

Een en ander had voor gevolg dat de openingstreffer niet lang uitbleef. Samatta bereikte slim de infiltrerende Pozuelo, die de bal over de uitgekomen Horvath liftte. De goed gevolgde Ndongala hoefde maar binnen te duwen. De bezoekers probeerden meteen te reageren, maar Genk bleef nog even op zijn elan doorgaan: Maehle en Uronen hoog op de flanken, het duo Berge-Heynen als dubbel slot op de deur, Pozuelo en Malinovskyi in een vrije rol en voorin twee beweeglijke spitsen. Vooral Ndongala speelde sterk.

Weinig ideeën

Club Brugge kon daar niet zoveel tegen inbrengen. Vanaken zat niet in de match en ook van Schrijvers en Rits kwamen weinig ideeën, zodat Wesley en Diatta nauwelijks een bruikbare bal kregen. Het weerwerk van de West-Vlamingen was te voorspelbaar om de Genkse afweer te verrassen. Op het einde van de eerste helft kwam de landskampioen meer opzetten. Vukovic hoefde echter geen spectaculaire reddingen te verrichten om de nul te houden.

Tijdens de pauze hielde Ivan Leko blijkbaar een overtuigende speech, want Club Brugge kwam met een andere ingesteldheid aan de aftrap. Genk moest wijken en gaf zijn voorsprong al na acht minuten prijs. De beresterke Wesley kaatste de bal terug tot bij Schrijvers, die met een droge schuiver scoorde tegen zijn vorige club: 1-1.

Geluk

De gasten kwamen steeds beter in de match en klommen enkele minuten later ei zo na op 1-2. Aidoo had bijzonder veel geluk toen hij een voorzet van Rits tegen de deklat devieerde. Plots brak de match helemaal open, want aan de overzijde had Horvath een geweldige reflex in huis op een poging van Heynen.

Het spel was niet van een hogeschoolniveau, maar deinde aangenaam over en weer. Daar moet wel aan toegevoegd dat de Genkse zwierigheid van de voorbije weken door de sterkte van de tegenpartij achterwege bleef. Hoe dan ook, de uitslag bleef tot het einde in het ongewisse. Spanning was er genoeg, maar gescoord werd er niet meer.