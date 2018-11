Matig Gent zet scheve situatie recht tegen Kortrijk en pakt gevleide zege

KAA Gent heeft de uitschuiver van tegen Moeskroen kunnen rechtzetten tegen Kortrijk, al liep dat niet van een leien dakje. Een zwak Gent moest met een terechte achterstand de rust in, maar kon na de koffie wel een vuist maken. Yaremchuk kon in de tweede helft al snel de gelijkmaker op het bord zetten en twintig minuten voor tijd ging de bal op de stip na discutabel hands van Mboyo. Limbombe klaarde de klus met vertrouwen en in het slot zette opnieuw Yaremchuk de 3-1 eindstand op het bord. Bekijk om 23u de samenvatting op Sportwereld.be!

Trainer Jess Thorup kon niet lachen met de wanprestatie tegen Moeskroen. “Sommigen dachten al dat we kampioen waren”, liet hij optekenen. Desondanks koos hij voor dezelfde elf aan de aftrap. Die leken het wel niet begrepen te hebben, want voor de rust legde een inspiratieloos Gent weinig op de mat en liet het zelfs geen schot tussen de palen noteren. Ook Kortrijk had het moeilijk om kansen te ontwikkelen. Een doelpuntenloze ruststand leek onafwendbaar, maar stuurde Van der Bruggen op rechts Chevalier weg. Na een kolderieke ingreep van Plastun kon Stojanovic zijn zevende seizoenstreffer scoren: 0-1 halfweg.

Foto: Photo News

Ingrijpen deed Thorup nog niet onder de rust, wel na acht minuten in de tweede helft. Birger Verstraete vierde zijn terugkeer en kwam Andrijasevic aflossen. En of de middenvelder een positieve invloed had op de ploeg, want amper twee minuten later tekende hij voor de assist van de gelijkmaker. De kersverse Rode Duivel slingerde het meer voor doel en Yaremchuk verschalkte Kaminski: 1-1.

Foto: BELGA

Gent tankte vertrouwen, het begon beter te voetballen en zowaar kansen te creëren. Twintig minuten voor tijd ging de bal ineens op de stip. Limbombe trapte de bal van dichtbij tegen de arm van Mboyo, ref Put wees naar de stip. Aangeschoten of niet, een clear error was de beslissing van Put niet en dus greep de VAR niet in. Limbombe klaarde de klus met een panenka, 2-1 voor de thuisploeg.

Foto: BELGA

Gevleid, maar welke Buffalo maalde daarover? Kortrijk liet de moed een beetje zakken en de zege van Gent kwam niet meer in de problemen. In de slotfase zette Yaremchuk de eindstand nog op het bord. De spits blesseerde zich daarbij, bij het inkoppen kreeg hij namelijk enkele studs in het gezicht. Hij vierde zijn doelpunt zo in mineur, maar bezorgde zijn ploeg wel een deugddoende zege.

Door de overwinning nadert Gent in de stand voorlopig tot op één punt van nummer vier Anderlecht. Kortrijk, dat de laatste weken meer verdiende, blijft gedeeld elfde en ziet Cercle naast zich komen.