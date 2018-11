Zulte Waregem gaat tegen STVV in tweede helft onderuit en staat alweer laatste

Essevee heeft geen vervolg kunnen breien aan de knappe 3-1 zege tegen Standard. De West-Vlamingen konden na de rust hun 0-1 niet meer rechtvaardigen en pakten nog twee goals en een rode kaart. Zonder de discutabele tussenkomst van de VAR die Essevee de 0-2 kostte, had het er anders kunnen uitzien. Maar daar koopt Essevee niets mee. Ze staan weer laatste. En STVV weer in de top 6.

Zo’n zondagavondmatch heeft toch zijn voordeel: beide ploegen wisten precies waarvoor ze stonden. STVV sprong bij winst over Standard weer in de top 6, Zulte Waregem sprong met drie punten meer meteen over Moeskroen en Waasland-Beveren. Een onmogelijke opdracht leek dat niet: de laatste tien jaar verloren de West-Vlamingen maar één keer op Truiense grond. Bovendien had de eerste zege in 9 matchen op 1 november immens deugd gedaan én, vooral, coach Francky Dury had tegen Standard De Oplossing gevonden, met Walsh en Tardieu centraal op het middenveld. “Eindelijk balans”, juichte hij vorige donderdag nog. Logisch dus dat hij voor het eerst dit seizoen niet wisselde – ook Sylla, één van de uitblinkers donderdag mocht starten, Essevee aanvaardt de voorgestelde drie speeldagen schorsing voor zijn ‘karatetrap’ op Fai niet.

En het dient gezegd: Essevee toonde zich ook op Stayen meteen slagvaardig. De bezoekers stonden hielden op het middenveld alles keurig dicht en zorgden voor de meeste dreiging: een kopstoot van Harbaoui, Bongonda die na een botsing met De Norre een penalty claimde, een goal van Harbaoui die terecht wegens buitenspel werd afgekeurd…. van die dingen. Terwijl de thuisploeg geen enkele keer kon voor gevaar zorgen en nauwelijks tempo kon creëren.

De goal nog voor het halfuur van Essevee was dan ook best verdiend. Het was een verlicht moment van De Pauw die met een heerlijke doorsteek tussen twee verdedigers Bongonda voor Steppe bracht en de nummer 10 van Essevee schoot knap vanuit een scherpe hoek binnen. Een terechte voorsprong die nog voor de rust werd verdubbeld toen Harbaoui een doorbraak van Sylla afrondde. Ref Boterberg zag er geen graten in, de videoref wél: die had voorafgaand een fout gezien van Harbaoui op De Norre. Kon over gediscuteerd woorden, maar dàt feestje ging voor Essevee alvast niet door. Met nog een gele kaart voor Harbaoui bovenop, het zou de Tunesiër zwaar opbreken.

De thuisploeg putte er wel moed uit, want trok in de tweede helft met De Sart (op de bank gestart wegens een vormdipje aldus coach Marc Brys) in plaats van Endo nu wel nadrukkelijker richting Bossut. Met al snel een dot van een kans voor Boli die alleen voor Bossut naast besloot. Essevee kreeg vooral problemen met de almaar opkomende hoge flanken en werd door de plots veel scherper voetballende Kanaries helemaal achteruit gedrongen.

De Truiense tegentreffer kwam er zelfs snel: De Sart loodste Kamada door de buitenspelval en de Japanner maakte koel af (1-1). Een opdoffer voor de bezoekers die krampachtig het evenwicht trachten te herstellen. Maar STVV drong aan, Essevee moest al snel weer met man en macht gaan verdedigen. Deed zelfs ook Harbaoui maar al te driest, zijn ingreep op Ceballos kostte hem een tweede gele kaart. Essevee stond met tien man nog voor een loodzwaar slotkwartier. Te zwaar, zo bleek, vijf minuten voor tijd maakte de ingevallen Acolatse de bezoekers met een schot in de hoek koud af. STVV in de top zes, Essevee terug naar af. Volgende week ontvangt het Lokeren voor een nieuwe degradatietopper. Zonder Harbaoui en Sylla evenwel.