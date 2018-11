Antwerp duwt Standard nog wat dieper in de put na winst op Sclessin, Rouches pakken 2 op 12

Antwerp heeft de nederlaag tegen leider Racing Genk doorgespoeld met een zege op het veld van Standard. The Great Old ging op Sclessin met het kleinste verschil winnen: Refaelov scoorde vlak voor de rust de 0-1 vanaf de stip, in de slotfase sloeg ook invaller Didier Lamkel Zé toe: het werd 0-2. Antwerp blijft zo derde, terwijl Standard met een magere 2 op 12 uit de top zes dreigt te vallen. Bekijk de samenvatting vanaf 23u op Sportwereld.be!

Voor het grootste deel van de Antwerpse basisploeg werd de trip naar Sclessin een weerzien met hun ex-club. Met Sinan Bolat, Daniel Opare, Dino Arslanagic, Jelle van Damme, Dieumerci Mbokani en Jonathan Bolingi stonden immers liefst zes (!) ex-spelers van Standard in de opstelling van Laszlö Bölöni, tevens ook een ex-coach van Standard. En met ook nog keeperstrainer Vedran Runje, teammanager Frédéric Leidgens en sportief directeur Luciano D’Onofrio was er nog wel meer volk met een Luiks verleden aanwezig langs de kant van Antwerp.

Pijnlijke verliezen

Beide clubs hadden iets te bewijzen. Antwerp, knap derde in de Jupiler Pro League, moest de rug rechten na het pijnlijke verlies tegen leider Racing Genk afgelopen woensdag (2-4). De thuisploeg moest dan weer hoogdringend met winst aanknopen na een 2 op 9, terwijl het verlies van donderdag bij Zulte Waregem - de voorlaatste - nog vers in het geheugen lag. Beide teams wisten wat er op het spel stond en begonnen rustig aan de partij. Cimirot trof na negen minuten wel al raak, maar het doelpunt werd terecht afgekeurd voor buitenspel.

Foto: Photo News

Twee minuten later werd Antwerp opnieuw opgeschrikt. Bolat gooide het leer richting Opare, maar die verstapte zich, liep daarbij ook een blessure op en speelde de bal kwijt aan Lestienne. Bolat voorkwam erger voor de bezoekers, Opare kon niet verder en werd meteen gewisseld voor Aurélio Buta. Standard wachtte niet lang om een volgend waarschuwingsschot af te vuren: op het kwartier trof Marin de paal.

Geen peper en zout

Na een moeilijk begin knokte Antwerp zich stilletjes in de wedstrijd. Peper en zout ontbraken echter lange tijd op Sclessin. Tot vlak voor de pauze, toen Dieumerci Mbokani - luid uitgefloten door de thuisaanhang - een enorme kans miste. De Congolees stiftte de bal over Ochoa heen, maar zijn poging eindigde onbegrijpelijk op de paal. Even later was het toch raak, en opnieuw was Mbokani erbij betrokken: de spits ging tegen de grond na een duwtje van Fai, ref Lambrechts legde na kort overleg met de VAR de bal op de stip. Refaelov miste niet: 0-1, en dat nét voor de pauze.

Foto: BELGA

Vlak na de pauze kwam er geen beterschap voor Standard, dat duidelijk geen blijf wist met het defensieve blok van Antwerp. Kansen aan beide kanten waren schaars, potige duels waren er dan weer in overvloed. Een kwartier voor het einde bracht kwam er toch wat hoop voor Standard na een goede pass van Marin op Lestienne. Diens controle was perfect, de afwerking een stuk minder: de bal zoefde over het doel.

Invaller maakt het af voor Antwerp

Standard probeerde in het slotkwartier nog wel iets te forceren, maar aan echt grote kansen kwamen de Rouches niet meer. Aan de overkant kwam er wél nog wat gevaar. Uitblinker Egor Nazaryna kreeg de bal aangespeeld van Didier Lamkel Zé, maar mikte op de lat. Enkele minuten later scoorde Lamkel Zé zelf nadat Mbokani met het hoofd verlengde. De Kameroener omspeelde Ochoa en werkte koelbloedig af. Laifis mocht net buiten het strafschopgebied nog een laatste keer proberen namens de thuisploeg, maar tevergeefs: 0-2 was de eindstand.

Foto: BELGA

Dankzij de winst blijft Antwerp hoe dan ook op de derde plek na speeldag 14. The Great Old telt nu 28 punten, 6 minder dan Genk en 3 minder dan Club Brugge. Anderlecht, dat om 18 uur nog Waasland-Beveren het hoofd biedt, kan bij winst weer tot op 1 punt van Antwerp komen. Standard kan straks dan weer mogelijk uit de top 6 vallen: als STVV om 20 uur wint tegen Zulte Waregem, springen de Kanaries naar die zesde plek. Voor Standard is er hoe dan ook werk aan de winkel: 2 op 12 is verre van een mooi rapport.