Slap Club Brugge gaat met de billen bloot bij Charleroi

Een bijzonder slap Club Brugge is op bezoek bij Charleroi met de billen bloot gegaan: 2-1. Nochtans was blauw-zwart via Hans Vanaken al vroeg op voorsprong gekomen, maar een te afwachtende aanpak hielp de thuisploeg weer in het zadel. Club Brugge moet zo Antwerp naast zich dulden op de tweede plek en kan Racing Genk zondag zes punten zien uitlopen.

Met een straffe 0-4 zege in de Champions League in de achterzak trok Club Brugge naar Charleroi voor een bezoek aan het Zwarte Land. Ivan Leko koos net zoals in het prinsdom met Wesley voor één eenzame spits. Krépin Diatta was in Monaco echter uitgevallen en ook voor Arnaut Danjuma kwam een wederoptreden te vroeg. De Nederlander was na zijn enkelblessure nochtans in de selectie opgenomen, maar moest vrijdag verstek geven voor de laatste training en bleef gewoon in Brugge. Daardoor moest Thibault Vlietinck depanneren op links. De geblesseerde Benoît Poulain werd vervangen door Saulo Decarli.

Met zijn vier centrale middenvelders ving Club Brugge de thuisploeg laag op in een partij die aan tergend traag tempo begon. De eerste mogelijkheid bleek echter meteen raak. Hans Vanaken kreeg op de rand van de zestien te veel ruimte, Charleroi-doelman Nicolas Penneteau had geen verhaal tegen zijn lage schuiver. Voor Vanaken zijn derde goal op enkele dagen tijd na zijn twee treffers in de Champions League.

Goal Benavente keert match om

Club Brugge zat in een zetel, kroop terug op de eigen helft en liet de bal aan de thuisploeg. Die leek niet goed te weten wat ermee aan te vangen. Blauw-zwart ving Charleroi met de vingers in de neus op en verwaardigde zich op het halfuur nog eens om eindelijk eens uit de zetel te komen. Penneteau moest een kopbal van Decarli pakken en had even later een prima redding in huis op een knal van Clinton Mata.

Maar plots keerde de match. Club Brugge zag met verdediger Stefano Denswil de tweede van zijn vaste trio achterin uitvallen. Zijn vervanger Matej Mitrovic stond nog maar net op het veld of de 1-1 vloog even verrassend als de openingsgoal tegen de netten. Charleroi-speler Ali Gholizadeh kreeg te veel ruimte om de bal voor doel te geven en Cristian Benavente kopte de bal op gevoel via de verste paal over Horvath in doel.

Club Brugge ineens in nauwe schoentjes

Een heerlijke goal die Charleroi helemaal lanceerde: bij Brugge kregen ze het net voor rust nog Spaans benauwd en moesten ze alle zeilen bijzetten om de gelijke stand op het bord te houden. Gelukkig voor de regerende landskampioen stootte de vrijstaande Gholizadeh de bal net iets te ver voor zich uit.

Iedereen verwachtte na rust een reactie van Club Brugge, maar die bleef uit. Het was zelfs een herboren Charleroi dat via alweer Gholizadeh een prima kans kreeg. De Iraniër pakte uit met een knappe beweging, Horvath tikte zijn schot vanonder de deklat. Leko greep in en slachtofferde alweer Ruud Vormer. De kapitein moest na een uur al naar de kant voor Kaveh Rezaei. Dat leverde zowaar nog bijna op: tegen zijn ex-club, in het stadion dat hij zo goed kent, viel de Brugse recordtransfer wèl goed in. De aanvaller dribbelde Martos en plaatste de bal met zijn linker op de paal.

Bruno knalt Club Brugge tegen het canvas

Leko pokerde en haalde de net voor rust ingevallen Mitrovic er een kwartier voor tijd zowaar weer uit voor een extra aanvaller - Siebe Schrijvers. De ‘flop’ was hem echter niet gunstig gezind: waar Ilaimaharitra een knappe solo eerst nog gestuit zag door Horvath, scoorde invaller Massimo Bruno even later wel. De ex-aanvaller van Anderlecht kreeg de bal in de zestien en trapte hard in de verste hoek binnen. Meteen het doodvonnis voor Club Brugge, dat geen vuist meer kon maken.

Door de nederlaag van Club Brugge moet blauw-zwart de tweede plek delen met Antwerp. Racing Genk kan zondag zes punten uitlopen als het wint op het veld van Moeskroen. Charleroi doet weer volop mee in de strijd om Play-Off 1.

