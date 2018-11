Cercle Brugge pakt 6 op 6 na makkelijke winst tegen slap Waasland-Beveren

De herdenking voor de match van de oorlogsslachtoffers was veruit het mooiste moment van de avond in Brugge. Wat Waasland Beveren toonde deed pijn aan de ogen en was 1A onwaardig. Cercle Brugge zal het worst wezen. Mercier en Bruno haalden hun voordeel uit twee stilstaande fases en met nu al 19 punten mag men genieten van de onderbreking en stilaan al beginnen denken aan een rustige Play-off 2 waarin het Franse project verder kan uitgewerkt worden. Bekijk de videosamenvatting vanaf 23u op Sportwereld.be!

Mooi begin gisteren van Cerclez-Waasland-Beveren. De groen-zwarte kop ontrolden een groot spandoek met de woorden: “We will remember them” ter nagedachtenis van de slachtoffers van de Wereld oorlogen. De spelets van Cercle gingen schouder aan schouder voor de spionkop staan. De match zelf begon minder fraai. Er was een goede doorbraak van de nog steeds te zware maar wel bedrijvige Hazard en een standje in de zestien waarbij Gakpé een strafschop claimde.

Wie Cercle volgt weet alvast dat men er nooit moet van uit gaan dat trainer Laurent Guyot zweert bij de slogan “Never change a winning team”. Wat het resultaat ook is, Guyot wijzigt wekelijks. Na de zege tegen Moeskroen keerde rechtsachter Vitinho terug en dan denk je als nuchtere Belg: de Braziliaan neemt zijn plaats weer in en kapitein Lambot schuift weer door naar zijn vaste stek centraal achterin. Laurent Guyot lost dat liever anders op. Geen Vitinho, Lambot rechtsachter, Koné weg uit het middenveld en centraal achterin en Lusamba dan maar op positie zes in een viermans middenveld en met Cardona en De Belder voorin. Yannick Ferrera moest noodgedwongen wijzigen. Hij had een volle week de tijd om te broeden op een nieuw plan. De kleine nederlaag tegen Anderlecht werd extra zwaar aangerekend met de schorsingen van Caufriez, Vukotic en Verstraete. Roef keerde terug en ook Salquist, Vanzo, Jubitana en Badibanga kwamen aan de bak.

De abonnees van Cercle mochten een extra gast uitnodigen maar voor de goals moeten ze het alvast niet doen want in veertien matchen hadden Cercle en de Waaslanders elk zestien keer gescoord. Bij Cercle lukt dat af en toe wel nog eens beter op een stilstaande fase omdat het met Xavier Mercier een superspecialist in huis heeft De Fransman maakte het nog eens duidelijk na achttien minuten toen hij een vrijschop perfect voorbij een niet reagerende en dwaas kijkende Roef stuurde. 1-0 en dat had nog meer kunnen zijn maar Gakpé werd afgevlagd en de laatste pass van een weer doorgebroken Hazard kon beter. En Waasland Beveren? Veeleer armoe troef. Bijzonder defensief en het is maar de vraag hoe deze ploeg zich sportief kan redden als het doek straks niet extra-sportief zal vallen na het vermeende omkoopschandaal.

Na wat zowat de slechtste 45 minuten van de afgelopen maanden in de JP-League moet geweest zijn, probeerde Yannick Ferrera na de rust iets met Lulic in de plaats van Jubitana maar waarom weer een middenvelder en geen spits als je 1-0 achter staat. Ferrera is nochtans geen fan van deze Lulic die hij te balverliefd vindt. Op het uur had Gakpé nog eens naar een strafschop gepolst maar de warrig leidende D’Hondt had daar geen oren naar. Ferrera vond dan de tijd rijp om er met Vellios toch een echte aanvaller op te gooien.

Bruno neemt twijfel weg

Na een nog even de show toen hij wat tijd wilde winnen en bij het opvangen van de bal uitgleed en even tegen de natte vlakte ging. Een symbolische aftocht want even later legde D’Hondt de bal op de stip voor een duwfout op De Belder. VAR-man Bellon riep hem nog even naar het scherm maar D’Hondt volgde zijn eerste beslissing en de ingevallen Gianni Bruno deed wat Cardona vorige week niet kon: de penalty omzetten. Waasland Beveren stond erbij en keek er naar. In de bestuurskamer is de club stuurloos door de isolatue van voorzitter Huyck en ook sportief ziet het er heel benard uit.