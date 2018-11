Zulte Waregem is verlost van laatste plaats dankzij twee late goals van De Pauw in degradatietopper tegen Lokeren

Mooi was het niet. Maar dat telt allemaal niet in de situatie waarin Essevee is verzeild. Zulte Waregem pakte drie broodnodige punten in de degradatiestrijd. De Pauw scoorde twee keer tegen zijn ex-club Lokeren in de slotfase. Francky Dury en de zijnen zijn (even) verlost van de rode lantaarn. Bekijk de videosamenvatting vanaf 23u op Sportwereld.be!

“Trond Sollied laat zijn ploeg altijd voetballen. Het maakt niet uit of ze nu tweede of vijftiende staan.” Dat zei Francky Dury vrijdag voor de match tegen Lokeren. Helaas hebben we daar weinig van gezien.

Een onthoofd Essevee begon aan een zespuntenduel, want het miste de geschorsten Mamadou Sylla en Hamdi Harbaoui. Erdin Demir was eveneens niet beschikbaar doordat zijn vrouw bevallen was. Bürki stond linksachter. Dury koos dan maar voor de inbreng van Urho Nissilä. Er zijn zo van die momenten waarop je het als ervaren coach ook even niet meer weet. We begrijpen als u denkt: wie? De 22-jarige Fin kreeg nog geen enkele minuut, maar moest nu plots het wegvallen Sylla opvangen. Daardoor verschoof De Pauw naar rechts. Het was een keuze die meer dan tegenviel. Nissilä was nergens. Te tenger, te klein, geen duelkracht en technisch te weinig. Dan kan je in de Jupiler Pro League niet veel betekenen. Sollied startte overigens voor de derde wedstrijd op rij met dezelfde elf.

Foto: Photo News

Het was armoede troef in deze degradatietopper. Het duurde 28 (!) minuten vooraleer we een eerste doelpoging mochten noteren. Jawel, van Nissilä die onorthodox met links een schot in de handen van De Wolf deponeerde. Plots dook Miric na onoordeelkundig instappen van Heylen alleen voor Bossut op, maar de goalie van Essevee redde met een beenveeg. Nill De Pauw kon trappen met zijn linker, hij mikte net naast. En juist voor de rust lanceerde De fauw ongewild De Ridder, die verkwanselde de wenkende kans. Om grijs haar van te krijgen, die eerste helft.

Foto: BELGAPhoto News

Geen samenhang

Tijdens de pauze warmden Thomas Buffel en Bryan Verboom op. Nissilä naar de kant zou je denken, maar niets daarvan. De Fin kreeg nog tien minuten om zich te bewijzen. Dan kwam eindelijk Buffel de Scandinaviër uit zijn lijden verlossen. Het werd er allemaal niet beter op. Amper kansen, amper combinaties. Deze wedstrijd had alles van een degradatieduel. De kwaliteit ontbrak. De Ridder ging dan neer in de zestien na een tackle van De fauw. Geen strafschop oordeelde ref Lardot. De fauw raakte licht de bal, terecht dus. Verder was er nog enkele flauwe poging van Bedia – die stond op een eiland te voetballen – en De Ridder werd afgestopt door een alert verdedigende Heylen. Er zat weinig tot geen samenhang in bij beide ploegen. De twee teams waren bang om te voetballen of was het niet beter kunnen? De ingevallen Soisalo miste nog de kans op dé winnende goal. De Wolf redde knap.

Foto: BELGA

Niemand had het nog gedacht, maar na een afvallende bal schoot De Pauw vanop afstand verschroeiend hard binnen. De bank van Essevee beleefde een delirium. In de extra tijd vond Bongonda nog eens De Pauw en die wipte het leer heerlijk over De Wolf.

Zulte Waregem is verlost van die laatste plaats. Lokeren kan op het einde van deze speeldag, mits punten voor Moeskroen tegen Racing Genk, weer als zestiende de interlandbreak ingaan.

Reacties Zulte Waregem

Sandy Walsh: “Gelukkig zien we De Pauw maandag terug”

Sandy Walsh bevond zich net voor affluiten middenin een brandje. Soisalo werd stevig aangepakt door Diaby. Walsh reageerde op de centrale verdediger. “Ineens kwam Tirpan van achter mij. Ik had het niet eens tegen hem. Ik wilde mijn ploegmaat beschermen en ik reageerde tegenover Diaby. Ik heb nog nooit een probleem gehad met Tirpan. Ik vond het vreemd dat hij zich zo gedroeg. Het been van Soisalo lag helemaal open. Hij moest gehecht worden.”

Walsh weet ook wel dat er veel op het spel stond. “Ik heb nog nooit van die kelderkrakers gespeeld. Er zat veel emotie in de wedstrijd. Ik ben ook heel content voor De Pauw. Hij zei voor de wedstrijd: Als we van Lokeren verliezen, ga je mij een week niet zien. Hij heeft ervoor gezorgd dat we hem maandag terug zullen zien.” (lacht) (jcs)

Sammy Bossut: “Het zat eens mee voor ons”

Sammy Bossut kon voor de tweede keer dit seizoen een clean sheet laten optekenen. Dat deed deugd bij de doelman van Zulte Waregem. “We zeiden in de kleedkamer aan de rust: wie eerst scoort, zal winnen. Het mag ook eens meezitten. Het moet niet altijd tegen ons zijn. We doen een goede zaak, want we wippen naar de dertiende plaats. We trekken eens met een iets beter gevoel het vrije weekend in.”

Bossut benadrukte dat Essevee nog lang niet is waar het moet zijn, namelijk uit de gevarenzone. “Alle wedstrijden zijn nu van levensbelang, maar het is toch beter om tegenover je rechtstreekse concurrenten een beetje voorsprong te verzamelen.” (jcs)

Reacties Lokeren

Ortwin De Wolf: “We willen kansen precies niet afmaken”

Doelman Ortwin De Wolf kreeg in de slotminuten nog twee tegendoelpunten te verwerken. “Zuur”, zuchtte hij. “Ik ben zo gefrustreerd. In de eerste helft kregen we zoveel kansen. Kansen die we precies niet willen afmaken. Daar moesten we minstens twee keer scoren en dan kan je de match gewoon uitspelen. We hebben onszelf genekt. Het enige positieve is dat we wel nog redelijk veel kansen creëren. Ik weet niet wat er misliep op het einde. Misschien wilden wij wel te veel? Het schot van De Pauw was onhoudbaar. Die bal bleef maar wegdraaien en ik zag hem ook moeilijk komen.” (wbo)

Steve De Ridder: “Ik neem me mijn gemiste kans kwalijk”

Steve De Ridder miste op slag van rust een grote kans oog in oog met doelman Bossut. “Deze nederlaag komt heel hard aan”, aldus De Ridder. “Zeker omdat we in de eerste helft kansen krijgen om de match af te maken. Mijn gemiste kans neem ik mezelf ook kwalijk. Maar van de vier open kansen moeten we er minsten één of twee scoren. Nu bleef het 0-0. In de tweede helft verliezen we de grip op de match en krijgen we het spreekwoordelijke deksel op de neus. We blijven met een heel slecht gevoel achter: je verliest van een rechtstreekse concurrent en we missen de aansluiting met de middenmoot, waardoor we onderin blijven bengelen. (wbo)