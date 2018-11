STVV springt dankzij ruime zege bij Eupen naar vijfde plek

STVV is met ruime 1-4 cijfers gaan winnen op bezoek bij Eupen. De Japanner Daichi Kamada was alweer goed voor twee doelpunten, zijn teller staat intussen al op acht stuks. Door de zege wippen de Truienaars over AA Gent naar de vijfde plaats. Bekijk de beelden vanaf 23u op Sportwereld.be.

Geen Cristian Ceballos in de elf bij de Kanaries. De Spanjaard blesseerde zich tijdens de opwarming, waardoor Roman Bezus – met amper drie groepstrainingen in de benen – in de basis startte. De Oekraïner van STVV brak na een korte studieronde de wedstrijd open. Hij stuurde topschutter Kamada in het straatje, die verschalkte de ondoordacht uitgekomen Van Crombrugge voor zijn zevende treffer van het seizoen. Een zenuwachtig Eupen kon pas net voor het halfuur voor een eerste keer antwoorden, wel met een levensgrote kans. Gnaka zwiepte het leer knap voor doel, waar Fall onbegrijpelijk over het kader mikte. Fall bleek sowieso buitenspel te staan in de bewuste fase. Wel een soort kans die Japanner Kamada niet onbenut laat voor STVV. Hij was er bij de pinken bij toen een carambole van Botaka neerdook aan de eerste paal, de spits schoof slim voorbij Van Crombrugge voor zijn tweede goal van de avond. Helaas voor de Kanaries ging het feest dit keer niet door. De VAR greep in, Visser holde naar het scherm en keurde het doelpunt terecht af wegens buitenspel van Kamada. De Panda’s puurden moed uit de beslissing, toch was het STVV dat voor de rust nog opnieuw tot een goal kwam. Teixeira kopte eerst een vrije trap van Bezus staalhard in, toen had Van Crombrugge nog een prachtreflex in huis. Maar even later zette Boli de mee opgerukte Casper De Norre alleen voor doel. De Herkenaar punterde het leer fraai in de verste hoek: 0-2 aan de rust.

Thuiscoach Makelele gooide met Pollet extra aanvallende krachten op het veld. Toch was het opnieuw STVV dat het eerst gevaarlijk was na de kampwissel. Boli en Kamada zetten een knappe actie op, Van Crombrugge redde de uithaal van de Truiense goalgetter met moeite. Toch bleef Kamada de gesel voor de defensie van de Oostkantonners. Na een ingestudeerd nummertje op vrije trap zette Kamada iedereen voor schut: 0-3 nog voor het uur.

Spaanse topper Luis Garcia bracht nog even hoop bij Eupen, hij krulde een vrije trap fraai voorbij Steppe. Makelele gooide al zijn offensieven in de strijd in de hoop op een onverwachte remonte. Steppe leek even mee te werken toen hij knullig een bal loste, maar Eupen raakte niet aan een tweede doelpunt. Enkel wat knallen vanuit de tweede lijn zorgden nog voor enige opschudding in de buurt van Steppe. Yohan Boli zette de kers helemaal op de taart voor STVV. Hij legde de 1-4 eindcijfers vast.