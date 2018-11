Sven Kums loodst Anderlecht met twee heerlijke goals voorbij ex-club AA Gent, dat match met negen moet volmaken

Sven Kums heeft Anderlecht met twee fraaie doelpunten de zege bezorgd in de topper tegen zijn ex-club AA Gent. AA Gent moest na een halfuur al met tien verder na een terechte rode kaart voor Birger Verstraete en moest de match zelfs met negen volmaken na een tweede rode kaart voor Igor Plastun. Door de zege komt Anderlecht tot op één punt van Club Brugge en de tweede plaats. Bekijk de beelden vanaf 23u op Sportwereld.be.

Alle aandacht ging nog voor de aftrap naar de opstelling van Anderlecht voor de topper tegen AA Gent. Paars-wit had wat goed te maken na de uitschakeling in Europa en trainer Hein Vanhaezebrouck pakte uit met een experimentele ploeg. Met youngster Francis Amuzu op de linksback en Mohammed Dauda verrassend voorin aan de zijde van Landry Dimata. Alexis Saelemaekers en Zakaria Bakkali verdwenen uit de ploeg. Bij AA Gent was er maar één wissel: Birger Verstraete kwam in het team voor Franko Andrijasevic.

Foto: BELGA

Vanhaezebrouck had met Kums, Trebel, Makarenko en Sambi Lokonga vier middenvelders met hetzelfde profiel in een 4-4-2-opstelling geposteerd. Dat leek riskant, maar al na vier minuten bleek dat het mannetje meer centraal Sven Kums toeliet te schitteren tegen zijn ex-ploeg. Al kwam zijn eerste wapenfeit er na een stilstaande fase: Kums krulde een vrije trap heerlijk over het muurtje in de korte hoek. Gent-doelman Lovre Kalinic stond erbij en keek ernaar.

AA Gent met tien na rood voor Verstraete

De reactie van de bezoekers liet niet lang op zich wachten. Op het kwartier loodste Roman Yaremchuk Stallone Limbombe met een listig balletje door de thuisdefensie. Thomas Didillon hield Anderlecht recht met een attente redding op Limbombe, die wel nogal laconiek met de buitenkant van de voet afwerkte. Bij de thuisploeg liet Kums zich zijn vrijheid welgevallen om aanvallend uit de verf te komen. Kalinic kon een knal van de middenvelder maar nipt uit de hoek halen.

Foto: BELGA

Even na het halfuur leek het lot van AA Gent bezegeld. Birger Verstraete ging met gestrekt been over de bal, recht op de enkel van Dauda, die omsloeg. Scheidsrechter Erik Lambrechts hield het eerst nog op geel, maar de videoref zorgde voor een (terecht) rood kartonnetje. Heel even leek het erop alsof de sterk spelende Kums ook meteen de 2-0 in doel zou jagen, maar de paal bracht redding voor AA Gent. Dat leek tegen het canvas te liggen, maar kreeg op slag van rust nog een dot van een kans. Yaremchuk mocht zomaar alleen op Didillon af en dacht het slim af te maken met een stiftertje. De bal viel echter pal op de kruising.

Kums beslist match met zijn tweede goal

De topper ging aan een razend tempo verder na rust. Anderlecht probeerde de match dood te maken, tien Buffalo’s gingen driftig op zoek naar de gelijkmaker. En het waren zowaar nog de bezoekers die de beste kansen kregen. Yaremchuk schoot na een knappe actie van Arnaud Souquet echter te onbezonnen over de deklat en ook Limbombe bleef niet koel genoeg toen Amuzu naast de bal ging. De grote broer van Anthony knalde een metertje voorlangs.

Foto: Photo News

Anderlecht bleef echter ook aan kansen komen en vooral Kums bestookte het Gentse doel. Eerst kon Kalinic zijn nieuwe poging nog klemmen, maar op het uur was de Kroatische nummer één wel kansloos. Kums kreeg even ruimte buiten de zestien en knalde de bal keihard in de bovenhoek: 2-0. Tien minuten voor tijd was de middenvelder een applausvervanging gegund. Zijn vervanger Kenny Saïef, ook al een ex-speler van AA Gent, maakte er zelfs bijna nog 3-0. Kalinic bleef echter goed naar de bal kijken.

In de slotfase kwam AA Gent nog met negen te staan. Igor Plastun blunderde met zijn controle, zag Dimata met de bal aan de haal gaan en maakte dan maar een overtreding op de doorgebroken spits. Erik Lambrechts twijfelde niet en haalde terecht een tweede rode kaart voor de Buffalo’s boven. Door de zege komt Anderlecht zowaar tot op één punt van Club Brugge en Antwerp en dus de tweede en derde plaats. AA Gent blijft zesde.

