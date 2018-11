Standard wint in Kortrijk en pakt eerste zege in vijf wedstrijden, Rouches komen op gedeelde zesde plek

Na een 2 op 12 heeft Standard dankzij een moeizame zege in Kortrijk weer aansluiting met de top zes gevonden. De Rouches overleefden in het Guldensporenstadion een batterij aan kansen voor de thuisploeg en wonnen uiteindelijk dankzij een vroege goal van Maxime Lestienne en een rake strafschop van Paul-José Mpoku. Bekijk de beelden vanaf 23u op Sportwereld.be!

Standard was donderdag nog diep moeten gaan tegen Krasnodar. En dus voerde Michel Preud’homme twee wijzigingen door ten opzichte van de 2-1 in Rusland: Marin en Djenepo verdwenen uit de basiself, Bastien en Mpoku kwamen erin. De match kon niet beter beginnen voor de Rouches. Al na 20 seconden had Lestienne de bal in de netten liggen. Het snelste doelpunt van dit seizoen – vier seconden sneller dan de treffer van Genk-back Maehle in Cercle Brugge – maar lang geen record. De treffer van de vleugelspits van Standard kwam er na matig uitverdedigen van Hines-Ike, waarna Bastien via een gekraakt schot Lestienne vond.

Na de vroege 0-1 ontvouwde zich een aangenaam eerste helft, met kansen over en weer. Ochoa keerde na tien minuten een schot van De Sart (ex-Standard). Mboyo, die sterk speelde, was met het hoofd nog twee keer dicht bij de gelijkmaker. Namens de bezoekers toonde Mpoku zich met twee knappe afstandsschoten de gevaarlijkste man.

Verder was Kortrijk-Standard vooral een bitsige wedstrijd. Ref Wesley Aelen had zijn handen vol en deelde voor rust maar liefst vijf gele kaarten uit. De een al wat logischer dan de andere.

Pompen of verzuipen

In de tweede helft deed Kortrijk bijna wat Lestienne in de eerste deed: vroeg scoren. Na een lage voorzet van Chevalier was de compleet vrijstaande Kanu echter te verrast om van in de kleine rechthoek binnen te leggen. KVK ging voluit op jacht naar de gelijkmaker, terwijl Standard niet meer aan voetballen toekwam. De Luikenaars hadden veel te veel afval in het spel om de defensie van de thuisploeg onder druk te zetten. Toen Van der Bruggen een goede schietkans op het uur hoog over schoot kwamen ze andermaal goed weg.

Pompen of verzuipen voor de Rouches, maar het waren wel zij en niet Kortrijk die scoorden. Na een snelle tegenaanval ging Mpoku neer in de zestien. Aelen wees terecht naar de stip. Mpoku faalde niet en stelde de drie punten voor Standard veilig, de eerste zege in vijf wedstrijden. Kortrijk blijft achter met een 2 op 12.