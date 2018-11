Antwerp beent Club Brugge bij na zege tegen Oostende in wedstrijd waarin de VAR een dubieuze rol speelt

Antwerp heeft zich naar een gedeelde tweede plaats gevoetbald naast Club Brugge na een zuinige zege tegen een verbeten spelend Oostende. Mbokani scoorde beide Antwerpse treffers in een wedstrijd die vooral voor de rust gevuld was met omstreden scheidsrechterlijke beslissingen. Oostende had een penalty moeten krijgen in de beginfase, Mbokani had misschien ook wel het rood verdiend dat Oostendenaar Nkaka uiteindelijk wel kreeg.

Graag waren we dit verslag begonnen met een passage over de kwaliteit van Dieumerci Mbokani en Lior Refaelov. Of over hoe die twee elkaar sterker maken. Maar we kunnen er niet rond. De VAR verplicht er ons toe om te starten met hoe hij deze wedstrijd beïnvloedde. Het begon met een niet-gefloten strafschop voor KV Oostende. Nochtans was het vrij duidelijk. Ivo Rodrigues hield zijn handen op zijn rug tot op het moment dat de bal in zijn buurt kwam en hij een beweging maakt. Scheidsrechter Van Driessche had het niet gezien, videoref Christoph Delacour herbekeek de fase, maar zag er ook geen graten in. Vlak voor rust greep de VAR wél in door een rode kaart toe te kennen aan Aristote Nkaka van KVO. Daar viel wel iets voor te zeggen, maar bij Oostende wezen ze dan naar een vergelijkbare fout van Bolingi die slechts geel opleverde en het natrappen van Mbokani op Lombaerts dat onbestraft bleef. En tussendoor was Antwerp dan nog op voorsprong gekomen. Een frustrerende eerste helft voor Gert Verheyen en co.

Over naar het voetbal dan maar. Want dat kan soms heel simpel zijn. Je neemt een technisch begaafde speler met een precieze voorzet in de voeten. En een killer in de box. Je laat de ene voorzetjes trappen en de andere het afmaken. Wel, dat was kortweg samengevat het recept van Antwerp in de eerste twintig minuten van de wedstrijd. De hoofdrolspelers in dit ‘plannetje’ heetten Lior Refaelov en Dieumerci Mbokani. Voor alle duidelijkheid: Refaelov is de technisch begaafde speler en Mbokani de killer. Bij poging één gebruikte Refaelov nog Bolinigi als tussenstation en ging de poging van Mbokani naast. Poging twee: een vrijschop van Rafa die Dieu op de paal kopte. Maar u raadt het al: derde keer, goede keer. Al kregen ze wat medewerking van de Oostendse defensie. De voorzet van Refaelov werd door Vandendriessche voor de neus van de uitkomende Ondoa in de voeten van Mbokani gekopt. En die moet je nu eenmaal geen vrije schietkans geven: 1-0. In het slot tekende Mbokani zelfs voor zijn tweede van de avond, al was het toen Refaelovs vervanger Lamkel Zé die voor de assist zorgde.

Op Europese koers

Het wordt stilaan wel indrukwekkend. De statistieken van dat tweetal. Drie goals en vijf assists voor Mbokani. Drie goals en vier assists voor Refaelov. Als die twee kerels een heel seizoen op dit niveau blijven spelen – en we horen dat Mbokani alleen nog maar beter kan worden – dan is Antwerp een ploeg die terecht een Europees ticket kan ambiëren. Antwerp komt nu op gelijke hoogte met Club Brugge op de tweede plaats en telt halfweg het seizoen 31 punten. Een (misschien te) simpele rekensom leert dat dit op deze manier 62 stuks aan het einde van de reguliere competitie oplevert. De laatste vier seizoenen begon je met dat puntenaantal twee keer als tweede en zelfs twee keer als leider aan Play-off 1. Dan kan je wel zonder blozen zeggen dat je op Europese koers ligt.

Ondanks het numerieke overwicht bleef groot gevaar lange tijd uit in de tweede helft. Er was wel een kopbal van Bolingi en Lombaerts kreeg op een hoekschop zelfs nog een goede mogelijkheid voor Oostende. Maar de eerste grote kans van de tweede helft kwam er pas in minuut 63 toen Jonathan Bolingi voorlangs schoot. Ook nadien bleef het rustig. Tot Lamkel Zé in het slot de diepte in ging en Mbokani zijn tweede van de avond op een presenteerblaadje gaf: 2-0 en boeken toe.