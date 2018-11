Genk profiteert niet helemaal van nederlaag Club Brugge: Moeskroen houdt leider op gelijkspel

Strijden met de middelen die je hebt. Dat is wat Moeskroen tegen Racing Genk deed. De moedige Henegouwers zetten een puike organisatie neer. De Limburgse leider kwam niet echt scherp voor de dag en geraakte niet verder dan een 0-0-gelijkspel. Moeskroen is intussen (even) verlost van de rode lantaarn.

Moeskroen-coach Bernd Storck kreeg een lastig vraagstuk te verwerken toen hij zijn basiselftal op papier moest zetten. Bij Les Hurlus geraakten sterkhouders Amallah en Van Durmen niet speelklaar. Benson was niet speelgerechtigd tegen Genk omdat hij door de Limburgers verhuurd wordt. Het gevolg was dat de nobele onbekenden Chibani en Sarmiento hun debuut maakten voor Moeskroen. Diedhiou en Olinga kwamen ook in de ploeg.

Philippe Clement begon met Nastic op de linksachter. Hij veranderde zijn systeem in vergelijking met de topper tegen Club Brugge. Het ging van een 4-4-2 naar een 4-3-3 waardoor er voor Heynen geen plaats was op het middenveld. Zhegrova mocht vanop de flank voor gevaar proberen te zorgen.

Het was Racing Genk dat meteen het balbezit opeiste. De leider probeerde flitsende combinaties in elkaar te boksen, maar stootte op een puik georganiseerd Moeskroen. Dat is toch een pluim dat op de hoed van coach Storck mag gestoken worden. Dat nam niet weg dat de individuele klasse van Genk bij momenten kwam bovendrijven. Malinovskyi verstuurde een knal die uiteenspatte op de kruising. Moeskroen-doelman Butez stond goed te keepen. Twee keer greep hij knap in. Eerst stopte hij een inzet van Ndongala, daarna geraakte ook Malinovskyi niet voorbij de Fransman. Tussendoor had de thuisploeg een paar halve kansjes. Wanneer Genk versnelde, kon Moeskroen even niet volgen. Perfect aanvallen lukte niet, mede door de organisatie van Les Hurlus.

VAR grijpt goed in

Maehle zette dan maar de turbo aan en rende zijn flank af. Na een een-tweetje maakte Diedhiou zich breed. De Deen ging gretig neer in de zestien, Dierick wees naar de stip. Tot de ref tot de orde werd geroepen door de VAR. Maehle zocht zelf het contact op. Gevolg: geen strafschop en geel voor een schwalbe. Tien minuten voor rust wilde Genk alweer een penalty. Zhegrova was er heilig van overtuigd dat Mohamed, terwijl hij op de grond lag, het leer met de hand had beroerd in de zestien. Dierick gaf geen krimp.

Tijdens de pauze zagen we dat Racing Genk 62 procent balbezit had. Veel puurde het daar in de aanvangsfase van de tweede helft ook niet uit. Het was zelfs Olinga die een enorme kans onbegrijpelijk naast de kooi van Vukovic mikte. Aan de overkant deed Ndongala vanuit een scherpe hoek hetzelfde.

Op het uur greep Clement in. Trossard is eindelijk verlost van de pijn aan de hamstring en kwam voor het eerst sinds 20 oktober weer aan voetballen toe, Zhegrova ging naar de kant. Het was toch Moeskroen dat kon dreigen via Sarmiento en Chibani schoot voorlangs. Na tien minuutjes kreeg Trossard een eerste kans, maar hij besloot over.

Genk begon dan maar aan een matige poging om een slotoffensief in elkaar te boksen. Pozuelo mikte eerst naast, daarna trapte hij te zwak op Butez. Ook Samatta vond de goalie van Moeskroen op zijn weg.

Racing Genk laat zo na om drie punten uit te lopen op Club Brugge. Moeskroen is dan op zijn beurt de rode lantaarn kwijt. Het heeft even veel punten als Lokeren, maar een iets beter doelpuntensaldo.