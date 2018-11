Standard ontdoet zich makkelijk van mak Eupen, debuut van Oulare bij de Rouches

Met een eenvoudige overwinning op Eupen is Standard voorlopig weer de top zes binnengedrongen. Milos Kosanovic opende in zijn eerste competitiewedstrijd van dit seizoen de score, Paul-José Mpoku zorgde met twee doelpunten voor de 3-0-cijfers. Michel Preud’humme gunde in de slotminuten Obbi Oulare zijn debuut voor Standard.

Geen Renaud Emond bij de Rouches. De spits had last van een geblokkeerde nek en viel buiten de wedstrijdkern. Daardoor kreeg Orlando Sa nog eens de kans vanaf de aftrap. Standard moest zonder Cavanda, Luyindama en Marin op zoek naar revanche voor de nederlaag in Eupen eerder dit seizoen. Het kon daarbij rekenen op een uitverkocht Sclessin. Het begon hevig, met kansjes voor Orlando Sa en Mehdi Carcela. Laatstgenoemde had voor de gelegenheid zijn haar zelfs rood laten verven.

Verder weinig te beleven in de openingsfase, of het moet de elleboogstoot van Pollet op Bastien zijn. De Standard-middenvelder hield er een dik oog en een gehavende kaak aan over, ging aanvankelijk verder maar moest er op het halfuur alsnog af. De thuisploeg stond toen al op voorsprong. Na een onhandige tackle van Lumumba op Carcela kreeg Standard een vrije trap op een interessante plaats. Milos Kosanovic – voor het eerst deze competitie in de basis – mocht hem nemen knalde via het been van Garcia raak: 1-0 met een gelukje dus.

Mpoku beslist match

En Eupen? Dat speelde de bal aardig rond maar was niet in staat om gevaar te stichten. Het centrale duo Vanheusden-Kosanovic was ruim voldoende om Pollet in bedwang te houden. Vooral oppassen aan de overkant dus. Lestienne liet na een snelle counter tien minuten voor tijd nog na om de voorsprong te verdubbelen. Uitstel van executie zo bleek. Laifis infiltreerde en werd in de zestien getorpedeerd door Bushiri, die verrassend geen tweede geel kreeg en zo heel goed wegkwam. Paul-José Mpoku zette de elfmeter overtuigend om.

Een forse vertrouwensboost voor de Rouches. De ploeg van Michel Preud’homme kon nu vrijuit gaan voetballen. Meteen na rust vond Mpoku Lestienne, Van Crombrugge keerde diens overhoekse schot met een knappe parade. Net voor het uur was de onfortuinlijke Sa nog dicht bij zijn eerste competitietreffer, maar de Portugees zag zijn kopbal andermaal gekeerd worden door de Eupen-doelman.

Het was wachten op de 3-0. Die kwam er ook. Na een leuke dribbel van de goed ingevallen Djenepo plaatste Mpoku zijn tweede van de avond binnen. De 4-0 van de gretige Sa werd nog terecht afgekeurd voor buitenspel en in de slotfase mocht Obbi Oulare nog debuteren. Door de gemakkelijke zege stormt Standard opnieuw de top zes binnen. De blik kan op donderdag, naar die belangrijke thuismatch in de Europa League tegen Sevilla.