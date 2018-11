Club Brugge krijgt in eigen huis uppercut van Zulte Waregem en kan zondag vierde staan

Club Brugge heeft verrassend zijn eerste thuisnederlaag van het seizoen geleden tegen Zulte Waregem: 1-3. Theo Bongonda was met twee doelpunten de grote held bij Essevee, dat een deugddoende zege pakte na een moeilijke heenronde. Club Brugge blijft achter met een schamele 6 op 21 in eigen land en kan zondag zakken naar de vierde plaats. Bekijk de beelden vanaf 23 uur.

Gehandicapt, zo kwam Club Brugge aan de aftrap van de competitiematch tegen Zulte Waregem. De ziekenboeg zat overvol - met Arnaut Danjuma, Emmanuel Dennis, Krépin Diatta, Dion Cools en Thibault Vlietinck lagen zowat alle flankspelers in de lappenmand. Zo kwam het dat Mats Rits verrassend op de linkerflank moest beginnen, terwijl Saulo Decarli achterin de plek van de geblesseerde Stefano Denswil innam. Bij de bezoekers kwamen Hamdi Harbaoui en Thomas Buffel weer in de ploeg voor Nissilä en Bedia.

Al na tien minuten werd de missie van blauw-zwart nog wat moeilijker. Marvelous Nakamba tikte Theo Bongonda domweg aan toen die de zestien binnenliep. Scheidsrechter Alexandre Boucaut had het niet gezien, maar de videoref wel. Hamdi Harbaoui trapte vanop de stip de 0-1 binnen. De thuisploeg was van slag en bijna profiteerde Harbaoui om er meteen een tweede in te jassen. De borstcontrole was knap, het schot net iets te wild. De bal zeilde net over de deklat.

Bongonda bezorgt Club Brugge nieuwe koude douche

Club Brugge eiste de bal op en probeerde zich te herpakken, maar het had moeite met het goed georganiseerde Zulte Waregem. Flankspelers Rits en Mata brachten ook amper offensieve impulsen. De één liep voortdurend in de trechter, de ander durfde nooit de dribbel aan te gaan. Blauw-zwart verspeelde ook te veel energie met mekkeren op ref Boucaut na een resem enerverende overtredingen van Zulte Waregem. Even voorbij het halfuur kreeg Hans Vanaken toch een uitgelezen kans op de gelijkmaker. De Rode Duivel kon vrij inkoppen op voorzet van Ruud Vormer, maar knikte de bal voorlangs.

Enkele minuten later deelde Boucaut een cadeautje uit. De scheidsrechter had niet gezien dat Davy De fauw de bal boven de knie terugspeelde naar doelman Sammy Bossut en gaf Club Brugge een indirecte vrije trap op enkele meters van doel. Vanaken trapte, de deklat hield de landskampioen van de 1-1. Het doelpunt viel op slag van rust aan de overkant na een knappe counter. Nill De Pauw was klaarkijkend en aan de tweede paal schoof de goed gevolgde Theo Bongonda de 0-2 in doel.

Van kwaad naar erger na rust

Leko offerde bij de rust Rits voor Sofyan Amrabat. Maar het geluk was niet aan de kant van de thuisploeg: Siebe Schrijvers zag een knal centimeters over de lat verdwijnen. Een snedige tegenstoot van Zulte Waregem eindigde bij Theo Bongonda, die zijn schot via de rug van Mata zomaar in doel zag dwarrelen. 0-3, consternatie in het Jan Breydelstadion.

Leko haalde maar meteen verdediger Decarli eraf voor Kaveh Rezaei. Nog een aanvaller erbij. Maar Club Brugge voetbalde als was het in shock. Tot dan had het de voorbije drie jaar maar twee competitiematchen verloren in eigen huis. De opbouw ging tergend traag, voorzetten gingen de mist in, kansen kwamen er niet meer van. Black Friday in Brugge. Bijna dreef Hamdi Harbaoui het mes nog wat dieper in de wonde, maar de doorgebroken Tunesiër werd nog net afgeblokt door Brandon Mechele.

Pas in de slotfase vond Club Brugge een gaatje: Davy De fauw gleed een voorzet van Vormer ongelukkig in eigen doel. Het inspireerde de thuisploeg alsnog tot een slotoffensiefje, maar gescoord werd er niet meer. Door de nederlaag kan Club Brugge zondag zowaar zakken naar de vierde plaats als Anderlecht wint op het veld van STVV en ook Antwerp minstens een punt pakt. Het is ook geen goede generale repetitie voor blauw-zwart voor het belangrijke tweeluik Dortmund-Standard komende week.

Voor Zulte Waregem is de zege van goudwaarde. Door de driepunter klimt Essevee weg uit de gevarenzone onderin het klassement.