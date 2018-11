Piepjong Anderlecht gaat onderuit op Sint Truiden ondanks hoopgevende prestatie van tieners

Anderlecht heeft op het veld van Sint Truiden zijn vierde nederlaag van het seizoen geleden. Ondanks het hoopvolle debuut van Verschaeren en de al even hoopvolle invalbeurt van Doku gingen de Brusselaars toch onderuit op het kunstgras van STVV (4-2). De Truienaren rukken op naar de vijfde plaats in het algemeen klassement.

Met maar liefst vijf tieners in de basis bij Anderlecht - Bornauw (19), Saelemaekers (19), Sambi Lokongo (19), Amuzu (19) en debutant Verschaeren (17) - stonden de Brusselaars met een versterkt beloftenelftal op het synthetische veld van Sint-Truiden. Het logische gebrek aan ervaring liet zich vooral in de beginfase voelen. Het leidde tot een vroege Truiense voorsprong: Vranjes weerde een voorzet af in de voeten van de goed gevolgde Bezus en tegen diens poging had doelman Didillon geen verhaal. De Truienaren hadden de match al vroeg op slot kunnen doen als Teixeira en de Norre hun controle niet hadden gemist.

Yari Verschaeren Foto: BELGA

Gaandeweg kwam paars-wit beter in de wedstrijd. De technische vaardige hoofdstedelingen claimden het balbezit maar veel doelgevaar leverde dat aanvankelijk niet op. De eerste echte kans was echter wel raak: Amuzu vond met een perfecte voorzet Santini aan de tweede paal en tegen diens kopbal had doelman Steppe geen schijn van een kans. Anderlecht rook plots zijn kans en debutant Yari Verschaeren had zijn debuut kunnen opfleuren met een doelpunt. Helaas voor de tiener strandde zijn poging op de buitenkant van de paal.

Opnieuw Santini

Hein Vanhaezebrouck mocht tevreden terugblikken op een eerste helft waarin zijn jonge jongens na een twijfelachtig begin zich sterk herpakten. En ze trokken de lijn na de pauze gewoon door. Gerkens miste eerst zijn poging maar toch kwamen de Brusselaars vrij snel op voorsprong. Amuzu werd voor Steppe geloodst en de snelle flankspeler ging gewillig over het handje van de Truiense doelman. Penalty, oordeelde ref Alen en Santini liet deze kans niet liggen. Eén-twee voor Anderlecht waardoor paars-wit plots virtueel op de tweede plaats kwam te staan, na leider Racing Genk maar voor titelverdediger Club Brugge. Wie had dat voor mogelijk gehouden?

Santini zorgt voor de voorsprong. Foto: Photo News

Truiense ommekeer

Lang konden de Brusselaars echter niet genieten van hun status. Een ingestudeerde hoekschop werd door de Norre naar de tweede paal gezwiept waar de volledig vrijstaande Teixeira op doelman Didillon kopte. Tomiyashu was echter goed gevolgd en duwde de gelijkmaker over de doellijn.

Wat Tomi kan, moet ik ook kunnen, moet zijn landgenoot Kamada hebben gedacht. De goalgetter van STVV werd op links volledig vrijgespeeld en verraste iedereen met een hard schot naar de eerste paal. Doelman Didillon zag het leder knullig door zijn benen tegen de touwen gaan.

Didillon zit er verslagen bij. Foto: BELGA

Plots was ze héél ver weg, die tweede plaats in het algemeen klassement. Hein Vanhaezebrouck reageerde door Bakkali en Lawrence in te brengen voor Vranjes en Gerkens. De jonkies mochten blijven staan, Hein moet tevreden zijn geweest van zijn jonge jongens. Ook de 16-jarige Jeremy Doku kreeg zijn kans van Vanhaezebrouck. De jongeling toonde meteen waarom Anderlecht hem een grote toekomst voorspelt. Doku gebruikte zijn enorme versnelling om meermaals gevaar te stichten in de Truiense defensie. Maar scoren deed Anderlecht niet meer. Feest in Sint-Truiden, vierde nederlaag voor Anderlecht dat zich wel kon optrekken aan het hoopvol spel van een handvol tieners.

Boli mocht in blessuretijd de score nog opdrijven. Een doelpunt voor de statistieken, het maakte de Truiense pret alleen maar groter.