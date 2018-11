Custovic kan het tij nog niet keren: Waasland-Beveren gaat thuis onderuit tegen Moeskroen

Adnan Custovic is met een sisser aan zijn uitdaging bij Waasland-Beveren begonnen. Op eigen veld zag hij zijn manschappen een flauwe prestatie op de mat leggen, Moeskroen kwam op de Freethiel winnen met 1-2. Pierrot en Benson zorgden voor de bezoekende doelpunten, de aansluitingstreffer van Vellios kwam te laat. Door de zege springt Moeskroen over de Waaslanders naar de 14e plek in de stand.

Pijnlijk debuut voor Adnan Custovic bij Waasland-Beveren. De Bosnische oefenmeester stond meteen voor een levensbelangrijke match in de strijd om het behoud, thuis tegen Moeskroen. De ploeg waar hij vroeger speelde, en de stad waar hij nu nog woont. Custovic had bij zijn debuut meteen enkele verrassingen in petto. In een klassieke 4-3-3-formatie kreeg Caufriez de voorkeur op Schryvers op rechtsachter. Daardoor verscheen Valtteri Moren voor het eerst dit seizoen aan de aftrap van een competitiematch. De Finse verdediger speelde enkel in de Croky Cup tegen Mandel United.

Foto: Photo News

Maar Custovic kon niet voor het gewenste shockeffect zorgen bij zijn debuut. De Bosniër stond heel de match recht voor zijn dug-out, gaf aanwijzingen en noteerde wat in zijn notitieboekje. Maar ook hij kon niet voor de eerste thuiszege dit seizoen zorgen. Waasland-Beveren probeerde wel van achteruit uit te voetballen, met wisselend succes. Zo lag dom balverlies van Abdullah bijna aan de basis van een doelpunt, maar doelman Davy Roef reageerde attent op het schot van Pierrot. In de daaropvolgende hoekschop kwam Roef met de schrik vrij nadat hij de bal uit zijn handen liet glippen.

Waasland-Beveren kon daarvoor enkel dreigen vanop afstand. Pas in de twintigste minuut liet de thuisploeg een eerste schot tussen de palen noteren. Butez stond pal op het schot van Forte. Nauwelijks twee minuten later reageerde de bezoekende doelman opnieuw attent, dit keer op de plaatsbal van Ampomah. Echt uitgespeelde kansen lieten de Waaslanders niet noteren. De gewezen aanvaller heeft dus werk aan de winkel.

Foto: Photo News

Op slag van rust kwam Moeskroen op voorsprong na een mooi uitgespeelde aanval. Benson, heel de avond een gesel voor de Beverse defensie, zette Olinga oog in oog met doelman Roef, maar die miste zijn schot compleet. Pierrot stond echter op de goede plaats en tikte - randje buitenspel? – eenvoudig binnen. En aangezien de VAR nagenoeg de hele eerste helft technische problemen ondervond, kon ref Lardot niet rekenen op hulp van de videoref. Aan het begin van de tweede helft was het technische probleem eindelijk opgelost.

Wie na rust beterschap verwacht had, kwam bedrogen uit. Daarvoor speelde beide ploegen veel te slordig in de opbouw. Voor Moeskroen knikte Pierrot naast na een mooie actie van Benson. Bij Waasland-Beveren liet Forte de gelijkmaker nog liggen oog in oog met Butez. Ampomah knikte in de herneming over. Uiteindelijk verdubbelde Benson de voorsprong na een counter uit het boekje.

Custovic gooide er in het slot van de match met Vellios nog een tweede spits tussen de lijnen. En met succes, de Griekse aanvaller lukte vijf minuten voor tijd de aansluitingstreffer. De Bosnische coach schreeuwde zijn troepen vooruit, maar het mocht niet baten.

Dankzij deze overwinning springt Moeskroen over Waasland-Beveren in het algemeen klassement. Als Lokeren wint tegen Charleroi, neemt de Oost-Vlaamse fusieclub zelfs de rode lantaarn over.