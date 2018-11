Lokeren blijft laatste na thuisnederlaag tegen Charleroi

Lokeren is er niet in geslaagd om weg te komen van de laatste plaats in de Jupiler Pro League. In eigen huis gingen de Waaslanders met 2-4 onderuit tegen Charleroi. De thuisploeg kwam wel op voorsprong, maar nadien bleken de Carolo’s een maat te groot. Bekijk de videosamenvatting vanaf 23u op Sportwereld.be!

Lokeren nam de beste start en werd daar ook voor beloond. Na een immense misser van Miric zette Guus Hupperts enkele momenten later toch de 1-0 op het scorebord. De Waaslanders kon met de drie punten wegkomen van de laatste plaats in het klassement, maar nog voor de rust trapte Gholizadeh dat ideale scenario aan diggelen. De Iraniër plaatste de bal met een knap schot in de verste hoek tegen de netten: 1-1.

Na de rust kwam Charleroi op voorsprong. Lokeren-verdediger Diaby wil een schot tegenhouden, maar via zijn blok kwam de bal in de voeten van Benavente, die keeper De Wolf kansloos liet. Lokeren kon nadien niet onder de controle van de Zebra’s uitkomen en Osimhen maakte de 1-3.

Game over, leek het. Tot Diaby zijn fout bij de 1-2 rechtzette en toch weer spanning in de match bracht met de 2-3. Maar dat was van korte duur. In de extra tijd zette Jeremy Perbet met een gekruist schot de 2-4 eindstand op het bord.