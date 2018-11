Vanderhaeghe debuteert bij Kortrijk met winst op het veld van Oostende

Yves Vanderhaeghe heeft zijn eerste opdracht als coach van KV Kortrijk tot een goed einde gebracht. Doelpunten van Avenati en Mboyo bezorgden de Kerels de volle buit in het West-Vlaamse derby bij Oostende, doelman Kaminski speelde evenzeer een opvallende rol.

Felipe Avenatti wiste op het halfuur de openingstreffer van Zivkovic uit, die een strafschop had benut. Met het uur in zicht zorgde Ilombe 'Petit Pelé' Mboyovoor de totale ommekeer in de Versluys Arena. Dankzij de zege wipt KV Kortrijk met negentien punten over KVO (18 punten) naar de tiende plaats, in de veilige middenmoot. Oostende is elfde.