Cercle Brugge zorgt voor stunt: het smeert leider Racing Genk eerste nederlaag van het seizoen aan

Cercle Brugge heeft zijn eerste uitzege van het seizoen beet, uitgerekend op het veld van leider Racing Genk. Aidoo en Gakpé zorgden voor de doelpunten, doelman Paul Nardi deed de rest. De aansluitingstreffer van Trossard kwam te laat. Genk blijft leider maar Antwerp kan morgen tot op één punt naderen als het wint op het veld van Gent.

“Ik hoop dat we binnen drie weken ook tegen Cercle voor een vol huis voetballen”, sprak Philippe Clement drie weken geleden in de aanloop naar de topper tegen Club Brugge. Zo’n vaart liep het echter niet voor de komst van de tweede club uit de Breydelstad. De Luminus Arena was heel wat minder goed gevuld dan op 3 november. Het swingende voetbal van Racing heeft nog altijd niet dezelfde wervende kracht als de successen tijdens het seizoen 2010-2011.

De uitdaging was gisteravond nochtans groot. Mits een overwinning konden Alejandro Pozuelo en zijn ploegmaats tot zeven punten uitlopen op de landskampioen. Voor die opdracht wijzigde Philippe Clement het team van twee weken voordien in Moeskroen op drie plaatsen. Uronen, Heynen en de weer fitte Trossard kwamen in de ploeg ten nadele van Nastic, Zhegrova en – verrassend – Malinovskyi. De Oekraïner, pas terug van twee interlands, kreeg rust in het vooruitzicht van het drukke programma van de volgende weken. Twee wijzigingen bij Cercle: Bruno en Ueda verdrongen Hazard en De Belder naar de bank.

Barda en Strupar

De thuisploeg leek er bijzonder veel zin in te hebben. Meteen na de aftrap, die werd gegeven door de clubiconen Barda en Strupar, trokken de Limburgers plankgas richting doelman Nardi. De bezoekers wisten niet goed waar ze het hadden met het eenrichtingsvoetbal van de lijstaanvoerder. Al na een kwartier was Genk vier keer dicht bij een doelpunt geweest. Aanjager met dienst was Trossard. Twee keer sneed hij op zijn bekende manier naar binnen, twee keer knalde hij nipt over. Tussendoor legde hij Samatta een schitterende kans op het hoofd en even later vond de Tanzaniaan de goed uitgekomen Nardi op zijn weg.

De openingstreffer leek slechts een kwestie van tijd, maar Cercle overleefde de storm en slaagde er gaandeweg in zelf aanvallende initiatieven te nemen. Bruno werd door Gakpé door het centrum geloodst en prikte net naast. Even later had de Italo-Belg meer geluk. Hij kraakte zijn schot, maar de wegglijdende Aidoo duwde de bal schlemielig voorbij zijn eigen doelman: 0-1, van een verrassing gesproken.

Koude douche

Een ongelukje, dachten ongetwijfeld heel wat supporters, maar nauwelijks tien minuten later volgde een tweede koude douche. Uronen leed balverlies en bood Bruno de kans om naar doel te trappen. Vukovic loste zijn schot, de goed gevolgde Gakpé duwde het leer beheerst binnen. Zat de eerste competitienederlaag van de leider eraan te komen? In het resterende gedeelte van de eerste periode slaagde Racing er alleszins niet in dat vermoeden te weerleggen, al had Nardi pal voor de rust twee uitstekende reddingen in huis op pogingen van Samatta en Ndongala.

Powerplay

Philippe Clement besefte dat zijn team een kwaliteitsinjectie nodig had om de scheve situatie recht te trekken en verving Heynen tijdens de pauze door Malinovskyi. Die wissel had niet het gewenste effect. Genk drong de gasten met powerplay terug tot in de zestien, maar geraakte niet voorbij Nardi. De coach van blauw-wit gooide er een tweede wissel tegenaan: Paintsil voor Ndongola. Ook die vervanging resulteerde niet in een snelle aansluitingstreffer. Niet dat Genk geen kansen afdwong, maar onder anderen Pozuelo, Malinovskyi en Samatta kwamen door overhaasting, verkeerde keuzes en een gebrek aan precisie niet tot scoren. Trossard deed dat wel, maar toen was het kalf al verdronken. Genk verdiende ongetwijfeld meer, maar dat doet niets af van de verdienste van een goed georganiseerd Cercle, dat streed met de middelen die het ter beschikking had.