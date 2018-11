Geen doelpunten in Gent maar niemand die zich verveelde dankzij de VAR

Gent - Antwerp, ook wel het ‘Ghelamco-duel ‘ genoemd, stond vanmiddag niet bepaald vol van het spektakel of creatieve hoogstandjes. Maar toch hadden de toeschouwers na afloop voldoende gespreksstof voor de traditionele nabeschouwingen. Hierbij eiste de VAR nog maar eens de hoofdrol op, al konden de tv-beelden niet altijd voor duidelijkheid zorgen. In de slotminuut miste Vadis Odjidja een penalty voor de thuisploeg.

Toen de thuisploeg na een voorzichtig openingskwartier voor het eerst de neus aan het venster stak, keek iedereen meteen naar videoref Lawrence Visser. Sinan Bolat liet zich immers verrassen door een schot - rot van effect - van Gents goudhaantje Giorgi Chakvetadze en alle aanwezigen in de uitverkochte Ghelamco Arena waren ervan overtuigd dat de bal de doellijn had overschreden. Ref Laforge was echter een andere mening toegedaan en ondanks ‘onderzoek’ van VAR Visser kregen de Buffalo’s geen openingstreffer toegekend.

Doelpunt of niet? Foto: Photo News

Hoewel Antwerp degelijk aan de partij begonnen was, werd al snel duidelijk dat de afwezigheid van Haroun en Yatabaré zich ernstig liet voelen. Gent nam steeds meer het initiatief over en vooral Limbombe - de enige speler aan de aftrap die in 2017 met Antwerp kampioen speelde - toonde zich opvallend bedrijvig tegen zijn ex-ploeg. Maar bij de afwerking en de laatste pass liep het bij de Buffalo’s al te vaak fout.

Bolingi versus VAR

En toen achtte de VAR terug zijn moment gekomen: Mbokani legde een vrije trap goed af tot bij Refaelov die Bolingi bediende die Kalinic kansloos liet met een heerlijk schot. Tot verrassing van alle aanwezigen greep de VAR in en keurde het doelpunt af voor vermeend buitenspel van Mbokani. De televisiebeelden bracht niet meteen duidelijkheid, integendeel zelfs.

Bolingi dacht tot twee keer toe dat hij had gescoord. Foto: BELGA

De tweede helft bracht niet meteen verandering in het spelbeeld. Antwerp toonde zich net als in het derde kwartier een tikkeltje scherper en toen Juklerod de bal voor doel gooide, frommelde Bolingi de bal in het Gentse doel. En ja hoor, ook nu weer greep de VAR in: Bolingi en Mbokani stonden effectief buitenspel, dus een correcte beslissing van hoofdrolspeler Visser.

Odjidja

Jesse Thorup greep in en bracht Odjidja en Awoniyi tussen de lijnen. En dat duo liet zich al snel opmerken. De Nigeriaanse aanvaller fungeerde knap als aanspeelpunt en bediende fluks Odjidja die goed was gevolgd, maar het schot van de middenvelder, die terug fit is na een maand afwezigheid, ging ruim naast. Even later lag Odjidja terug aan de basis van een Gentse doelkans maar Stallone Limbombe besloot op Sinan Bolat.

Uitblinker Bolat Foto: BELGA

De partij kabbelde naar het einde en beide partijen leken zich stilaan te verzoenen met een gelijkspel. En toen was het terug raak. Van Damme haalde Chakvetadze neer in de zestien en Visser greep terecht in. Odjidja nam zijn verantwoordelijkheid en eiste de bal op maar Sinan Bolat bekroonde zijn topprestatie met een fraaie redding. The Great Old ontsnapte en komt dan toch - misschien eventjes - alleen op de tweede plaats. Gent blijft wachten op een eerste zege tegen een top-zesclub.