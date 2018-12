Vroege goal van De Sart helpt Kortrijk aan zege tegen Moeskroen

Kortrijk heeft Moeskroen met 1-0 verslagen, maar de mannen van Vanderhaeghe hadden meer moeite dan verwacht om Les Hurlus opzij te zetten. Dankzij een peilsnelle goal van De Sart kon Kortrijk de drie punten voor de tweede keer dit seizoen thuishouden.

Kortrijk lijkt te leren uit de gemaakte fouten. Deze keer zat de focus bij de thuisploeg wél meteen goed. Al bij de eerste kans was het prijs. Avenatti won het kopduel, Mboyo ging met de bal aan de haal en bracht hem vanop links voor. Van Durmen kon de bal alleen maar centraal verwerken tot in de voeten van De Sart en die twijfelde geen seconde om de trekker over te halen. 1-0 na negentig seconden en dat is al eens anders geweest dit seizoen. Al acht keer kwam Kortrijk in het eerste kwartier achter, maar nu kon het voor de verandering eens zelf van een vroege voorsprong genieten.

Moeskroen leek evenwel niet van slag. Onder impuls van een bedrijvige Benson zocht het in het eerste kwartier naar de gelijkmaker. De Henegouwers vonden elkaar goed maar beten hun tanden stuk op de organisatie van de Kerels. Kumordzi en Kagelmacher vormden voor het eerst in zes maanden opnieuw het hart van de defensie en dat zorgde voor stabiliteit. Na een sterk openingskwartier kreeg Moeskroen het moeilijker, waarop er een glim volgde van het snelle combinatiespel dat Kortrijk vorig seizoen kenmerkte. In enkele tijden stond het aan de overkant en kon Avenatti alleen op Butez afstormen, maar hij besloot te zwak. Daarna zakte de match wat in en volgde er vooral veel duw –en trekwerk op het middenveld.

Gemiste kans

Na dertig minuten ging Kortrijk dan even aan het morsen met de kansen. Mboyo glipte door de buitenspelval omdat Galitsios niet goed oplette, en kwam oog in oog met Butez ,maar hij duwde de bal te ver. Kans verkeken. Even later sneed Azouni als een mes door de boter van de Moeskroense defensie. De Tunesiër dribbelde vier man en bracht perfect voor maar Stojanovic schoot onbegrijpelijk over. Daarna nam Moeskroen het spel weer even in handen, maar scoren zat er niet in. Kortrijk kon gaan rusten met een verdiende 1-0-voorsprong.

Het was Moeskroen dat het sterkst uit de kleedkamer kwam. De Henegouwers kregen vroeg in de tweede helft een goede kans via Gulan die met een scherp aangesneden voorzet Leye bereikte. De jarige Senegalese spits won het kopduel van Kagelmacher maar zijn kopbal miste kracht. Even later kon Boya aanleggen vanop afstand, Kaminski pakte moeiteloos. Kortrijk speelde tot aan het uur niks klaar, tot d’Haene met een schitterende voorzet de 2-0 op een plaatje aanbracht, maar Mboyo kon net niet bij de bal. Het signaal voor de Kerels om weer wat meer te dreigen. Chevalier werd diep gestuurd door Ajagun, maar de Fransman bracht de bal matig voor, waarop Avenatti en Mboyo onder druk van Dusenne elkaar hinderden om tot een schot te komen.

Kortrijk speelde met vuur, want Moeskroen kwam op het einde nog gevaarlijk opzetten. Eerst kon Van Der Bruggen een schot van Benson afblokken, daarna zorgde een corner van Pierrot voor gevaar. Moeskroen kwam niet meer tot scoren. Kortrijk kan dus drie punten bijschrijven en springt over unnen drie punten bijschrijven. Wie het resultaat ziet, denkt: een geslaagde generale repetitie voor de bekerwedstrijd van dinsdag. Maar tegen de grote rivaal Zulte Waregem zal het spel beter moeten, wil Kortrijk de volgende ronde van de beker halen.