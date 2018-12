Een deviatie is genoeg: Genk wint met kleinste verschil op Anderlecht in zoutloze topper

Racing Genk heeft een uitstekende zaak gedaan op Super Sunday. Het won – na een zoutloze partij – met 0-1 van Anderlecht na een mooie ingeving van Pozuelo. Genk verstevigt zo zijn leidersplaats, terwijl Anderlecht de rol moet lossen.

ANALYSE. Ludo Vandewalle: “Die ene Genkse klasseflits die Anderlecht niet meer heeft”.

Wat een flauwe eerste helft van Anderlecht en Racing Genk. Beide ploegen sloten Super Sunday af – onze excuses aan de fans van Eupen en Waasland-Beveren – maar aan de eerste helft was weinig super.

Hein Vanhaezebrouck gooide zijn troepen om na de bedroevende partij tegen Trnava, niet meer dan terecht overigens. Van Musona, Morioka en Appiah was er zelfs geen plaats meer in de selectie, waarin Hein wel een plek had voor Verschaeren en Doku. Philippe Clement koos dan weer voor zijn type-elf.

Beide ploegen zitten in een mindere periode – 7/15 voor Anderlecht, 6/15 voor Racing Genk – en konden met de drie punten een goeie zaak doen. Anderlecht toonde het meeste initiatief, maar kwam amper verder dan steriel balbezit en wat halve kansen voor Makarenko, Amuzu en op slag van rust de beste voor Santini. Vukovic stond telkens pal. Vanhaezebrouck had zijn pionnetjes neergezet in een 3-5-2, met Kums als nummer tien en Amuzu en Saelemaekers op de flanken. Maar openingen vonden ze dus amper, de eerste helft leek meer op een vervolg van het WK schaken vorige week.

Aan de overkant was het zowaar nog triester: Genk dreigde enkel via twee vrije trappen van Malinovskyi en een schot van diezelfde Oekraïner. Maar ook Didillon kon die ballen vrij snel pakken.

Slechte grasmat

Toegegeven, het was niet makkelijk voetballen op de grasmat in het Astridpark. Meer dan een speler gleed uit, en zeker Bakkali had het lastig met zijn korte draaibewegingen.

De tweede helft begon hetzelfde als de eerste: Anderlecht had het meeste balbezit, maar voetbalde te steriel en zonder al te veel diepgang. Racing Genk liet het allemaal begaan, en die van Anderlecht begonnen zich meer op te winden over scheidsrechter Bram Van Driessche. Die had al kwistig met geel gezwaaid voor de Anderlecht-spelers en kreeg het hele stadion over zich toen Genk – in hun ogen – mocht fouten maken zonder bestraft te worden.

Jongelingen

Beide coaches besloten dan ook op het uur in te grijpen: Clement verving de bleke Samatta door Gano, en bij Anderlecht mocht de zestienjarige Doku zijn thuisdebuut maken – in plaats van Bakkali – na zijn goeie invalbeurt op STVV vorige week.

Net op het moment dat de wedstrijd helemaal dreigde dood te bloeden, was daar Pozuelo als een duiveltje uit een doosje: hij devieerde een voorzet van Berge slim in doel. Even later kon Gano de zege zelfs helemaal veilig stellen, maar hij knalde over.

Vanhaezebrouck besefte dat Anderlecht aanvallend onmondig was, en koos voor de 17-jarige Yari Verschaeren om de openingen te vinden. Die kreeg nog de beste kans om Anderlecht op gelijke hoogte te brengen na geknoei in de Genkse defensie, maar zijn schot strandde op het been van Vukovic.

